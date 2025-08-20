Великобритания в рамках усиления давления на Россию из-за ее агрессивной войны в Украине ввела новые санкции против финансовых структур, в том числе против кыргызстанских криптовалютных сетей, которые, по утверждению Лондона, используются Москвой для обхода существующих западных санкций. «В условиях продолжающегося воздействия санкций Россия обратилась к финансовому сектору Кыргызстана для переправки денег через непрозрачные финансовые сети, в том числе с использованием криптовалют», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте британского правительства в среду, 20 августа.

Новые введенные Лондоном санкции касаются трех физических и пяти юридических лиц, а также направлены против некой инфраструктуры A7A5 — криптовалюты, привязанной к рублю, но запущенной в Кыргызстане. По британским данным, за четыре месяца A7A5 по заказам РФ были переведены 9,3 миллиарда долларов (8 млрд евро). «Если Кремль думает, что может скрыть свои отчаянные попытки смягчить удар наших санкций путем отмывания транзакций через сомнительные криптовалютные сети, то он глубоко ошибается», — заявил замглавы МИД Великобритании Стивен Даути.

В частности, под санкции попали кыргызская криптобиржа Grinex, компания Tengricoin, управляющая криптобиржей Meer Crypto Exchange; компания Old Vector, запустившая привязанную к рублю криптовалюту A7A5 для трансграничных платежей; люксембургская компания Altair Holding. По данным Лондона, она поддерживает РФ, контролируя организации, ведущие бизнес в российском финансовом секторе.

Кроме того, в черном списке оказались кыргызский «Капитал Банк Центральной Азии», его директор Кантемир Чалбаев и глава Торговой компании Кыргызстана Жанышбек Уулу Назарбек.

Эти меры были приняты после состоявшихся двумя днями ранее переговоров в Вашингтоне между президентом США Дональдом Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, включая британского премьер-министра Кира Стармера. (DW)