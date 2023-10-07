Ракетный обстрел начался с нескольких мест в Газе около 06:30 по киевскому времени и длился около получаса. Сирены воздушной тревоги были слышны даже в Тель-Авиве.

Минобороны Израиля объявило массовый сбор резервистов на фоне ракетных обстрелов.

В этот же день армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о режиме готовности к войне. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выехал в штаб минобороны в Тель-Авиве для проведения совещания с командованием силового блока.