Армия Израиля объявила о начале «контртеррористической» операции «Железные мечи» в Секторе Газа в ответ на операцию ХАМАС «Ливень Аль-Акса».
***10:28
Израиль массированно обстреляли ракетами: Нетаньяху выехал в Тель-Авив, ЦАХАЛ ввела режим готовности к войне
2500 ракет были выпущены в сторону Израиля со стороны Сектора Газа, причем проникновение осуществлялось с парапланов с моря и с суши.
На юге страны идут бои армии с боевиками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera.
Минобороны Израиля объявило массовый сбор резервистов на фоне ракетных обстрелов.
В этот же день армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о режиме готовности к войне. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выехал в штаб минобороны в Тель-Авиве для проведения совещания с командованием силового блока.