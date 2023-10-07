Армия Израиля объявила о начале «контртеррористической» операции «Железные мечи» в Секторе Газа в ответ на операцию ХАМАС «Ливень Аль-Акса».

***10:28

Израиль массированно обстреляли ракетами: Нетаньяху выехал в Тель-Авив, ЦАХАЛ ввела режим готовности к войне

2500 ракет были выпущены в сторону Израиля со стороны Сектора Газа, причем проникновение осуществлялось с парапланов с моря и с суши.

На юге страны идут бои армии с боевиками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera.

Ракетный обстрел начался с нескольких мест в Газе около 06:30 по киевскому времени и длился около получаса. Сирены воздушной тревоги были слышны даже в Тель-Авиве.
Минобороны Израиля объявило массовый сбор резервистов на фоне ракетных обстрелов.
В этот же день армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о режиме готовности к войне. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выехал в штаб минобороны в Тель-Авиве для проведения совещания с командованием силового блока.
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