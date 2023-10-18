Байден приземлился в Израиле. Об этом сообщает израильская газета The Times of Israel.
***11:00
Самолет Air Force 1 c президентом США Джо Байденом на борту приземлился в Греции. В Израиль политик прибудет на самолете американских Военно-воздушных сил. Об этом сообщает издание «Вести».
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что во время своего визита в Израиль Байден заверит руководство страны в готовности удовлетворить его потребности в военной помощи.
Газета The New York Times сообщала, Израиль попросил США о чрезвычайной помощи в размере $10 млрд.
В ходе своего визита в Израиль Байден встретится с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху для обсуждения нужд государства в сфере безопасности, а также ситуации с захваченными заложниками.
Перед приездом Байдена Израиль посетили глава госдепа Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин. Блинкен восемь часов обсуждал с израильской стороной гуманитарные аспекты. По итогам начал разрабатываться план доступа гумпомощи в Газу.