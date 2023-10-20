У президента РФ Владимира Путина в настоящий момент «нет и быть не может» политических конкурентов в России, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Мы неоднократно говорили, что президент Путин, безусловно, является политиком, государственным деятелем номер один у нас в стране. И мое личное мнение — хотя я вряд ли имею право его говорить — но, нарушая правила, могу сказать, что у него конкурентов в настоящий момент нет и быть не может в Российской Федерации», — сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).

В сентябре Песков говорил об «очевидной» победе Путина на предстоящих в марте 2024 года выборах президента, поскольку никто не сможет с ним конкурировать. «Если мы предположим, что президент все-таки выдвинет свою кандидатуру, то очевидно, что реальную конкуренцию в нашей стране на нынешнем этапе президенту никто составить не может», — отмечал пресс-секретарь президента. Он заверял, что Путин пользуется «абсолютной поддержкой населения».

В 2024 году заканчивается четвертый президентский срок Путина. В июле 2020 года президент предложил внести поправки в Конституцию РФ, которые предоставили ему возможность занимать свой пост до 2036 года.

71-летний Путин, руководящий государством с 2000 года, еще не объявлял об участии в выборах президента в 2024 году, но, как рассказывали источники «Коммерсанта», он планирует сделать это 4 ноября на открытии выставки-форума «Россия».

После летних событий, пригожинского мятежа и кратковременного бегства Путина из Москвы, как-то не очень убедительно смотрятся эти заявления Пескова. На самом ли деле тот и сейчас пользуется «абсолютной поддержкой населения», или все-таки, при условии честных голосований Путин вряд ли сможет переизбраться на пост президента в следующем году?

Своими мыслями об этом поделились с # известные зарубежные эксперты.

Российский социолог, политолог, руководитель Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев прежде всего отметил, что на поставленные вопросы в общем-то не так уж и просто ответить. «Но я скажу так – Путин действительно пользуется сегодня очень широкой поддержкой населения. Я абсолютно убежден в том, что кто бы ни выставил против него свою кандидатуру, даже при честном голосовании, Путин легко побеждает в первом туре. И неважно, кто это будет – Навальный, Ходорковский, любой из политиков, кто есть в России, Явлинский, Зюганов, кто угодно. То есть, Путин сегодня действительно единственный в России политик, которого население знает и за которого оно проголосует, даже если не от огромной любви, то, по крайней мере, от страха избрать что-то неизвестное. Поэтому в целом Песков прав, говоря о том, что Путину сегодня нет альтернативы», — говорит эксперт.

Для того, чтобы она появилась, нужно чтобы население привыкло к свободе, отмечает он. «А это займет годы, как в свое время было при Горбачеве, и собственно к демократии должна появиться устойчивая приязнь, готовность ей следовать, чтобы Путин не был избран. Поэтому я думаю, что Путин, безусловно, останется российским лидером», — добавил Иноземцев.

Что касается самих выборов, то конечно они будут нечестными, полагает он. «Потому что мало кто из кандидатов будет зарегистрирован, ограничений сейчас полно. Голоса будут подсчитываться естественно с нарушениями, с приписками, потому что Путину важно не только победить, ему важно победить с каким-то совершенно безумным отрывом, получить процентов 80 голосов, чтобы доказать якобы всем, что народ поддерживает войну. Это, в общем-то, общая идея любых диктаторов – Путина, Лукашенко, кого угодно – именно доказывать, что ты не просто побеждаешь, а кроме тебя никого нет. Это уже психология. А что касается поддержки Путина, она действительно гораздо более высока, чем говорят российские оппозиционеры. Это, к сожалению, правда», — заключил руководитель центра.

Политический аналитик, главный редактор портала After Empire Ольга Курносова заявила в свою очередь, что выборы, которые состоятся в марте следующего года, выборами лишь называются.

«На самом деле, это лишь некая электоральная процедура, которая призвана в глазах всего мира придать Путину легитимности. Ну, в самом деле, оппозиция разгромлена, свободные СМИ отсутствуют, независимых наблюдателей нет. Выдвинуть кандидата возможно лишь по согласованию с Администрацией президента, агитацию вести невозможно, массовые мероприятия запрещены. Разве в таких условиях можно провести свободные выборы и честный подсчет голосов? Я уж не говорю о ДЭГ (дистанционное электронное голосование), результаты которого вообще невозможно проверить», — рассказала Курносова.

Неслучайно, говорит она, ПАСЕ своим недавним решением признала Россию диктатурой и призвала входящие в нее страны не считать Путина легитимным президентом после марта 2024.

«Так что вряд ли власть в России поменяется в результате выборов. Какие именно события приведут к падению путинского режима — революция, поражение в войне, дворцовый переворот — пока неясно. Возможно, мы поймем, что происходит, только когда события уже свершатся», — резюмировала аналитик.