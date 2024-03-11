Бывший нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Роналдо считает, что форвард французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе выиграет «Золотой мяч», если подпишет контракт со «сливочными», передает Daily Mail.

«Думаю, если он перейдет в «Реал», то сделает очень хороший выбор. После этого он сможет наконец-то получить «Золотой мяч», — сказал Роналдо.

Мбаппе все еще не подписал контракт с мадридским «Реалом» и пока ведет переговоры по личным условиям. В «ПСЖ» хотят, чтобы футболист отказался от части подписного бонуса в новой команде из-за того, что он обещал клубу, что не покинет его бесплатно.

При этом форвард уже согласился отказаться от причитающегося ему бонуса за лояльность в размере €80 млн от «ПСЖ».