США намерены призвать западные компании «сделать серьезный выбор» относительно отношений с Китаем, которым необходимо пресечь ввоз в РФ важных компонентов для военно-промышленного комплекса через Китай, а китайские фирмы могут сделать выбор либо в пользу отношений с Западом, либо в пользу связей с Россией. Об этом заявил замминистра финансов США Уолли Адейемо на встрече с немецким бизнесменом в пятницу, передает газета Financial Times со ссылкой на выдержки из речи политика.

«(США и Европа – прим. ред.) должны сделать серьезный выбор по Китаю: китайские фирмы могут либо вести бизнес в наших экономиках, либо оснащать российскую военную машину товарами двойного назначения. Они не могут делать и то, и другое», — намерен заявить он.

По его мнению, каждый член НАТО должен «последовательно и четко донести» до Пекина, что для КНР неприемлемо поддерживать российскую военно-промышленную базу.

Как отмечает Financial Times, ссылаясь на данные США, в 2023 году в прошлом году Россия на 40 увеличила импорт важных товаров двойного назначения, то есть гражданских товаров, которые также имеют военное применение, от китайских поставщиков.