В ноябре 2017 года в поселке Забрат Агентством социальных услуг Министерства труда и социальной защит населения было создано убежище для бездомных детей, не достигших совершеннолетия. Однако создание этого убежище вовсе не решило проблемы бездомных детей. В Баку все еще можно встретить детей, живущих на улице и просящих милостыню.

Почему проблема бездомных детей так и не была до конца решена?

«Для принятия бездомных детей в государственное убежище, от него требуют наличие ряда документов», — сообщила # глава убежища для бездомных детей неправительственной организации Союз детей Азербайджана Камаля Агазаде.

По словам Агазаде, ее организация не требует от бездомных детей никаких документов. «Бездомных детей к нам привозят сотрудники полиции, органы исполнительной власти и представители Государственного комитета по проблемам женщин, семьи и детей. Мы сами готовим документы для бездомных детей. В данный момент у нас в убежище находятся 32 ребенка. К сожалению, наши возможности очень ограничены. Мы существуем лишь благодаря помощи благотворителей», — сказала нам Камаля Агазаде.

В убежище неправительственной организации «Умид ери» (Место надежды) также сообщили о том, что принимают всех бездомных детей. «Детей к нам привозят сотрудники полиции. Иногда мы сами их находим на улице. Для приема в наше убежище детям не нужно представлять никаких документов. Мы сами готовим документы для них. Сейчас в нашем убежище находятся 82 ребенка», — сообщили нам сотрудники убежище.

Мы также решили узнать мнение Агентства социальных услуг Министерства труда и социальной защиты населения, в введении которого находится убежище для бездомных детей.

«В нашем убежище находятся 21 ребенок. В соответствии с требованием законодательства при рассмотрении вопроса размещения в наше убежище требуется письменное или устное обращение несовершеннолетнего. Также требуется обращение его родителей, родственников или опекунов.

С просьбой о принятии ребенка в убежище могут выступить муниципалитеты и неправительственные организации.

Кроме вышеперечисленного необходимо согласие местных комиссий по делам и защите прав лиц, не достигших несовершеннолетия», — сообщили # в Агентстве социальных услуг.

Но многие эксперты в этой области не согласны с такой постановкой вопроса. Глава Лиги защиты прав детей Юсиф Бекиров не понимает, как может бездомный ребенок, собирать документы для приема в убежище?

«Поэтому нашедшие бездомных детей сотрудники полиции предпочитают обращаться не в государственное убежище, а к неправительственным организациям», — сообщил он #.

В данной проблеме вырисовывается довольно странная картина: госструктура требует слишком много бумаг, а НПО выживают за счет помощи благотворителей.

Руководитель Общественного Объединения Журналистов «Ени Несил» Ариф Алиев в беседе с # сказал, что он допускает, что требования представителей Агентства социальных услуг вполне обоснованы. Однако, отметил Алиев, в прогрессивных странах основную работу по оказанию помощи обездоленной части населения выполняют именно НПО.

Как отметил Ариф Алиев, в этих странах государство оказывает неправительственным организациям всестороннюю помощь. «Одной из форм такой помощи являются гранты. Думаю, властям Азербайджана стоит перенять опыт этих стран», — заявил Ариф Алиев.