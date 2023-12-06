Вниманию Кабмина и Верховного суда: что может быть сегодня важнее, чем решение этой проблемы?!

Депутаты Милли Меджлиса, представители интеллигенции, известные деятели в различных сферах уже 2 года обращаются через СМИ к правительству и соответствующим структурам с требованием восстановления прав владельцев приватизационных чеков. Они отмечают, что проверка законности и соответствия законодательству указов, связанных с этим делом и которые были подготовлены с нарушением Конституции и законов и не имеют конституционного обоснования в своей преамбуле, возможна только и только в Конституционном Суде (КС) и это входит в полномочия данной структуры.

Наверное, вы уже знаете, что по этой правовой проблеме, вызванной нарушением прав собственности и равенства, учеными-специалистами в области гражданского и конституционного права КС были проведены научно-практические исследования, которые на основе мнения более 10 ученых были опубликованы в 4 статьях в журнале «Qanun» Высшей аттестационной комиссии, находящейся под курацией главы государства,

Заведующий приемной Конституционного суда каждый раз уверяет граждан, что этим вопросом занимаются 4 судьи КС. Прошло уже 7 месяцев…

Вы знаете, что в КС работают свыше 200 юристов. Все юристы знают, что согласно Конституции и конституционному закону, если жалоба, подаваемая в КС, связана с нормативно-правовыми актами, МАССОВО нарушающими права человека, и в частности, если преамбулы указов противоречат Конституции и не содержат конституционного обоснования, то эти факты должны быть расследованы только и только КС в соответствии с законом «О Конституционном суде» и внутренним регламентом КМ!

7 месяцев назад — 21 мая мы обратились с жалобой и запросом в КС и еще в 5 государственных органов.

Расследование в КС активизировалось после нашего второго обращения к господину президенту 2 сентября:

Однако хранивший молчание до сих пор заведующий приемной КС Анар Джафаров в ответ на поднятый со стороны граждан шум перед КС лишь 30 ноября разъяснил, в чем же заключается причина незаконной задержки рассмотрения этого срока:

Этот господин не понимает, что каждый раз, когда он давал нам ложную информацию, у людей складывалось впечатление, что затягивание этого дела со стороны КМ было целенаправленным и предвзятым. Наверное, вы знаете, что затягивание этого дела без уважительных причин вызывает недовольство сотен тысяч семей, которые не продали свои приватизационные чеки, поверив в обещанную им общенациональным лидером Гейдаром Алиевым законную долю наследства. И это понимается как игра на их чувствах и наносит моральный ущерб.

У пожилых и больных людей возникают проблемы со здоровьем. Известно, что около миллиона человек все еще не продали свои приватизационные чеки, а по статистике ежедневно из них 30 человек уходит из жизни, так и не дождавшись и восстановления своих прав. Пора это понять премьер-министру Али Асадову и председателю Верховного суда Иману Керимову! Это беззаконие, которое продолжается уже 13 лет. Затягивание этой проблемы, полностью противоречащей Конституции и законам, означает противодействие политике социальной справедливости и законности господина президента.

Прошло 3 месяца с тех пор, как Кабинет Министров получил заключения из Минюста, Минфина и Минэкономики в ответ на свои обращения, связанные с этим делом. Эти органы также параллельно направили указанные заключения в КС. При этом судьи КС неоднократно звонили в Кабмин и спрашивали их мнение по данному поводу.

Несмотря на все это, Кабмин не чувствует необходимости высказывать свое мнение. Вероятно, Кабмин перенаправлением заключений трех подведомственных себе органов в КС считает свою работу завершенной.

Граждане воспринимают этот факт как равнодушие и халатность чиновников Кабмина. Потому что часть жалобы, которую мы адресовали в КС, связана с неподготовленностью до сегодняшнего дня Положения Госкомиссии по контролю за приватизацией государственного имущества в результате халатности и безразличия Кабмина.

На этот вопрос может ответить только Кабмин, и это связано только с заключением этой структуры (стр. 54 нашей жалобы в КС).

Согласно распоряжению президента Азербайджана от 28 февраля 2007 года под номером 2006, в соответствии с 14-й статьей закона «О приватизации государственного имущества» и с целью усиления государственного контроля над процессом приватизации госимущества была создана Государственная комиссия по надзору над приватизацией государственного имущества.

Председателем данной Госкомиссии назначен премьер-министр. В состав Госкомиссии входят министры экономики, финансов, юстиции, налогов, труда и социального обеспечения, энергетики, сельского хозяйства, культуры, здравоохранения, образования, транспорта, связи и высоких технологий, молодежи и спорта, председатели Госагентства по туризму и Конфедерации профсоюзов Азербайджана.

В то же время в пункте 2 этого распоряжения указано — «Кабинету Министров Азербайджанской Республики поручить подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики на утверждение проект Положения о Государственной комиссии по контролю Приватизации государственного имущества в течение одного месяца».

Несмотря на это требование, Положение о Государственной комиссии до сих пор не подготовлено и не представлено Президенту. Считаем, что подготовка Положения и его представление Президенту Азербайджанской Республики имеет большое значение с точки зрения предотвращения правонарушений в этой сфере.

Господин Иман Керимов!

В мае 2023 года, когда мы обращались в КС, мы одновременно направили заявление в Верховный суд и просили «помочь нам защитить конституционные права владельцев государственных приватизационных чеков и направить запрос в КС с целью проверки соответствия Конституции и законам Азербайджанской Республики нормативно-правовых актов.

В Вашем ответе отмечено, что этот вопрос рассматривается в Конституционном суде. То есть, тот факт, что Верховный суд в курсе этого вопроса с мая 2023 года, но не направил соответствующее заключение в Конституционный суд, подтверждает безразличие ваших чиновников к этому вопросу. Это дело связано с правами сотен тысяч семей, которые нарушались на протяжении 13 лет.

Господин Премьер-министр и Господин Председатель Верховного Суда!

Что может быть сегодня важнее, чем решение этой проблемы?! Что может быть для вас важнее, чем выполнение этого обязательства?!

Покойный общенациональный лидер и господин Президент Ильхам Алиев неоднократно говорили, что никто, ни один чиновник не стоит выше ЗАКОНА. Вы прекрасно знаете, что ни юристам КС, ни министрам и чиновникам государственных учреждений, которым вы направили письмо от имени КС, Конституцией не дано право главенствовать над законом!

Вы также знаете, что если кто-то считает себя выше закона, сознательно нарушает Конституцию и законы, отнимает право на собственность и равенство у сотен тысяч семей, то это провокация против государственности, преступление против народа и бессовестность.

Все добропорядочные граждане, господин Президент и те, кто любит государственность, даже те, кто ее не любит, считают, что бывший глава Администрации президента Рамиз Мехтиев злоупотребил оказанным ему доверием. В результате он готовил противоречивые с юридической точки зрения указы, зная, что преамбулы подготовленных им указов противоречат Конституции и законам, более того, ему удалось добиться их подписания со стороны главы государства.

Политика государства определяется по принимаемым им законами. Экономическая стратегия, разработанная общенациональным лидером для мирного перехода государства к капитализму, регулируется законами, принятыми с началом приватизации. И права, данные гражданам государством этими законами, не могут быть нарушены никаким указом, актом или даже другим законом, принятым позднее.

В самые бедные времена государства общенациональный лидер Гейдар Алиев пообещал народу и во имя исторической социальной справедливости узаконил приватизацию 65% всех средних и крупных предприятий только посредством приватизационных чеков. Потому что он прекрасно знал, что социальная несправедливость обязательно порождает конфликты и это угроза государственности!

Примечание

Каждый должен знать, что право собственности на приватизационную долю наследства, предоставленную общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, и приватизационные чеки, являющиеся государственными ценными бумагами, подтверждающими это право, были выданы на основании закона!

Указ № 450, подписанный Гейдаром Алиевым во исполнение закона о приватизации, был издан в целях реализации распределения и первичного размещения приватизационных чеков среди граждан в качестве государственного обязательства, подтверждающего наследование приватизационной доли, выделяемой каждому гражданину в установленном порядке в соответствии с законом. Согласно пункту 5 Положения о приватизационных чеках, утвержденного этим Указом и действующего до сих пор, категорически запрещается отказываться от приема приватизационного чека в качестве платежного средства в течение всего периода приватизации.

Указ не дает права и не может отнять права, данного законом! Приватизация, осуществляемая путем изъятия из обращения приватизационных чеков на основании Указа без выплаты компенсаций, является несправедливостью по отношению к народу и диверсией против государства!

По результатам научно-практического исследования, проведенного учеными-юристами-экспертами Конституционного суда в 2022-2023 годах, после подтверждения юридических фактов в 4 статьях, опубликованных на основе мнения более 10 ученых в журнале «Qanun» Высшей аттестационной комиссии, находящейся под курацией главы государства, представители интеллигенция и правоведы уже подтвердили в своих выступлениях в прессе, что приватизация, которая проводится без приватизационных чеков на протяжении 13 лет, является преступлением против народа и провокацией против государства. Это, в свою очередь, порождает большие надежды на восстановление исторической справедливости.

По исследованиям учёных ясно, что стоимость доли собственности на один приватизационную долю, защищенную законом от инфляции, сегодня стоит не менее 20 000 долларов США, а согласно обещанию общенационального лидера народу, во имя исторической справедливости, 65 процентов имущественной стоимости всех предприятий Азербайджанского инвестиционного холдинга, а также средних и крупных предприятий, которые будут приватизированы в будущем, должна быть заменена приватизационными чеками.

По закону все инвесторы должны оплатить 15% акций, принадлежащих трудовым коллективам, а свыше 50% — только приватизационными чеками. По закону государство может продать за деньги только 35% от стоимости государственного имущества.

Подписанные общенациональным лидером законы и Конституция были приняты в качестве основы экономической и социальной политики государства в самое бедное время страны во имя социальной исторической справедливости для перехода к новому общественному строю.

Общенациональный лидер объявил миру, что 50+15% всех средних и крупных предприятий, подлежащих приватизации, будут приватизированы с использованием приватизационных чеков. Даже приватизация арендованных предприятий в дальнейшем и приватизация инвестиционных конкурсов должны были проводиться только по этому установленному законом правилу. Никакой указ или даже какой-либо закон, который будет принят позже, не сможет изменить вопреки Конституции эти правила, которые установлены законом как обязанность государства, !

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«Özəlləşdirmə Çekləri Qrupu» («Группа «приватизационные чеки»)

Автор: Айдын Герай