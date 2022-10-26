Телеведущая и блогер Ксения Собчак в ночь со вторника на среду уехала из России, въехав через Беларусь в Литву.

Как передает ТАСС, об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Она выехала из Москвы во вторник ночью. При этом она вчера купила авиабилеты через интернет в Дубай, сегодня — в Турцию. Это она сделала, чтобы запутать оперативников. В итоге же она въехала в Литву через Беларусь», — сказали в правоохранительных органах.

Сообщается, что у оперативников было на руках постановление следователей о задержании Собчак, но ей удалось скрыться.

Отметим, сегодня утром в загородном доме Собчак в Подмосковье был проведен обыск по делу в отношении ее коммерческого директора Кирилла Суханова.