По данным главного расследователя Bellingcat Христо Грозева, на переговорах с Украиной Россия выдвигала три условия для прекращения вооруженного вторжения, в том числе назначение главой правительства депутата Рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрия Бойко (это та самая партия, которую держит олигарх, кум Путина Виктор Медведчук). Об этом он сообщил 7 марта в Twitter, передает Грузия Online.

«Два человека, близких к российско-украинским переговорам (включая переговоры по неофициальным каналам), сказали мне, что Россия предлагала: 1. Владимир Зеленский формально остается президентом, но Россия назначает Бойко премьер-министром; 2. Украина признает «ЛДНР» и Крым; 3. Никакого НАТО», – написал Грозев.

Христо Грозев – уникальный человек, благодаря которому мир узнал немало подробностей относительно истинной сути путинского режима, в том числе в связи с отравлениями неугодных людей запрещенными веществами. Оснований не верить ему нет никаких. Кроме того, последнее время временами всплывает тема сбежавшего от народа экс-президента Януковича – в СМИ циркулируют слухи, что его Москва якобы хочет вернуть «на трон».

Итак, не слишком ли жирные требования выдвигает Москва Киеву? Неужели в Кремле еще не понимают, что они уже не в том положении, чтобы заявлять о таких фантастических «хотелках»? Даже если допустить, что руководство Украины соглашается на послушного Москве премьер-министра, то ведь на практике это никак не может продлиться долго – этого просто не выдержит украинский народ, который побывал под бомбежками, устроенными друзьями этого Бойко. Такому премьер-министру придется ежесекундно опасаться за свою жизнь. И станут ли подчиняться ему министры?

А чего стоит желание Москвы, чтобы Киев официально отказался от двух своих регионов – Крыма и Донбасса? Это будет называться – потакание агрессии. Что могут означать эти нереально завышенные требования к Украине? Надежда на то, что руководство этой страны даст слабину, согласится хотя бы на что-то? Или тут какие-то иные задачи?

О своем видении этой ситуации рассказал # известный украинский политолог, заместитель директора Центра ближневосточных исследований (Киев) Сергей Данилов:

— Война показала полную интеллектуальную беспомощность и фантастические представления московского руководства по Украине и миру в целом. Высшее руководство Московии и лично Путин проживают в искривленном информационном пузыре. Если бы у Московии была адекватная экспертиза и релевантные представления, война против Украины никогда бы не началась. Чего стоят только заявления о националистических батальонах, единственных воюющих или нацистах, захвативших власть в Киеве. Наверняка венцом неадекватности стали призывы Путина к украинской армии «свергнуть националистический режим Зеленского». Или заявления московских военных о разработке в Украине химического и бактериологического оружия. На основании таких фантастических представлений война планировалась как блицкриг. В Московии нафантазировали себе, что с началом московского вторжения украинская армия рассыплется, а украинский народ будет одновременно встречать московитов цветами и поднимется на восстание против действующей власти.

Сейчас требования, которые Московия предъявляет к власти для окончания войны, тоже основываются на таких мифологических предположениях. Требование назначить депутата Верховной Рады Юрия Бойко на должность премьер-министра, подозреваю, не было согласовано с самим господином депутатом, чья фракция в парламенте сейчас поддерживает Зеленского и голосует за все необходимые для обороны страны постановления и законы Верховной Рады. Группа Бойко во фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» в отличие от группы Медведчука так же чувствует угрозу своим интересам от вторжения Московии, как и весь политический класс Украины.

Поэтому в новых условиях важно не содержание, а динамика. Неожиданный для Московии ход военной кампании заставил Кремль скорректировать свои требования. Мы уже не видим требований так называемой “денацификации” и другого бреда. И конечные условия прекращения войны будут писаться на полях сражений, в зависимости от соотношения сил сторон.