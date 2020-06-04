«Крестовый поход» на Азербайджан: какие силы стараются поссорить Баку и Тбилиси?

Ситуация вокруг комплекса Кешикчидаг вновь начинает разгораться с новой силой. Так, организация «Грузинский марш» решила в эти дни провести акцию около данного комплекса, когда границы Азербайджана закрыты на время пандемии. Намерение «Грузинского марша» вынудило государственную пограничную службы Азербайджана выступить с предупреждением. Погранслужба заявила, что у них есть информация о том, что на территории Государственного историко-культурного заповедника «Кешикчидаг» группа грузинских граждан попытается совершить провокационные действия путем нарушения азербайджано-грузинской государственной границы.

«Полученная информация в официальном порядке доведена до сведения Пограничной полиции Грузии. Государственная пограничная служба Азербайджана официально заявляет, что любая провокация на государственной границе будет решительно пресечена, и ответственность за все возможные последствия будут нести организаторы провокации».

О том, что происходит, и какие силы пытаются испортить отношения двух стран, тем более в такое трудное для всего мира время, рассказал в интервью # грузинский политолог Егор Куроптев.

— Что вы можете сказать о вновь обострившейся ситуации вокруг комплекса Кешикчидаг (грузинское название Давид Гареджи)? Почему мы наблюдаем неожиданное в период пандемии обострение? Какие силы стоят за этой провокацией?

— Ситуация вокруг комплекса Давида Гареджи (Кешикчидаг) – это продолжение общей ситуации с разжиганием розни для дестабилизации ситуации в Грузии. Потому что у нас ожидаются выборы, и разные силы пытаются внести свой негативный вклад с целью дестабилизировать ситуацию по всей стране. Сегодня в праздник Давида Гареджоба в комплекс Давид Гареджи отправилась националистическая организация «Грузинский марш», состоящая из маргиналов.

Уже с начала месяца в районах, где проживают азербайджанцы — в Марнеули, Болниси и других регионах, идут процессы, так или иначе связанные с «Грузинским маршем». Речь идет о заявлении отца Георгия, представителе грузинской православной церкви, который высказался против того, что в Марнеули есть памятник азербайджанскому деятелю Нариману Нариманову, сказал, что нужно переименовать названия сел, где проживают азербайджанцы. Эту заезженную тему периодически поднимают провокационные силы. Ведь Грузия — светская страна, и церковь не может вмешаться процесс определения, кому можно поставить памятник, а кому нельзя. И тем более представитель церкви не может иметь какое-то отношение к процессу названий населенных пунктов. Если данный вопрос является серьезной проблемой, то он должен решаться на государственном уровне.

Это заявление, как и слова еще одного представителя духовенства митрополита Антона, который на утро после нашумевшего выступления Георгия по Марнеули, сказал, что нужно провести референдум по вопросу, хотят ли грузины интегрировать в Европу, нужно расценивать, как явную провокацию.

Понятно, что заявления некоторых представителей православной церкви, в составе которых немало работающих против правительства и на «северного соседа», направлены на дестабилизацию. Заявление про евроинтеграцию никак не может воздействовать на общество, так как Грузия сделала свой выбор давно. А вот опасное заявление по Марнеули сработало, и искусственно нагнетаемая ситуация вынудила СГБ выступить с предупреждением.

«Грузинский марш» поддержал заявление Георгия по поводу памятника в Марнеули и даже пообещал обеспечить физическую защиту отца Георгия. Вот теперь они едут в Давид Гареджи протестовать, митинговать, одним словом, мутить воду. Надо отметить, что в составе этих провокаторов не только члены «Грузинского марша». Публика у них разношерстная, вплоть до людей, вроде Дмитрия Лоскипанидзе — руководителя российско-грузинского общественного центра имени Примакова. Кстати, финансируется это общество Фондом Горчакова из Москвы, а фонд в свою очередь финансируется МИДом России. Поэтому, когда мы видим поддерживающих дестабилизационные заявления патриархии, идущих «защищать» Давид Гареджи и так далее, нужно понять, что идет попытка дестабилизировать ситуацию в самой Грузии.

Теперь, что касается самого комплекса, то я считаю, нужно раз и навсегда обезоружить провокаторов. Во-избежание провокаций в будущем, этот вопрос нужно отделить от всех исторических тем: вместо того, чтобы искать карты, где какой куст стоял в советское время, и Азербайджану, и Грузии следует договориться о том, что это общий памятник наследия с общим полным доступом ко всем частям этого комплекса под эгидой ЮНЕСКО или другой какой-то международной организации. Я уверен, что очень многие международные организации готовы выделить разные гранты и средства на строительство инфраструктуры Давида Гареджи, в случае достижения подобного соглашения. Это решение, которое можно принять сейчас, но почему это не делают, вот это вопрос. Значит кому-то выгодно, чтобы был повод дергать за нитки и провоцировать отношения между Грузией и Азербайджаном.

Последнее, что я хочу сказать, это то, что накануне в СГБ был вызван Давид Кацарава – лидер «Антиоккупационного движения сил единства», который тесно занимается темой Давида Гареджи. С ним как раз разговаривали на тему Давида Гареджи. Как мы видим, грузинские спецслужбы позаботились о том, чтобы все провокации вокруг любых памятников и межнациональные вопросы были закончены, и я очень надеюсь, что они эффективно с этим справятся.

— В Грузии ожидаются парламентские выборы. Как результат этих выборов будет влиять на отношения Грузии и Азербайджана?

— Азербайджано-грузинские отношения последние полтора года не самые лучшие, к сожалению. Это вызвано несколькими вопросами, не будем углубляться в разные детали, но ясно одно – это не тот уровень, который должен быть между двумя стратегическими партнерами. Страны связаны многими стратегическими региональными проектами. Отношения поэтому должны улучшаться.

Что касается выборов, то пока непонятно, чем они закончатся, и если выиграет нынешняя правящая партия Бидзины Иванишвили, то отношения будут такими же, как и сейчас, и спорные вопросы останутся на том же уровне. В случае победы оппозиции на выборах, шансы которой, честно говоря, невелики, отношения будут улучшаться. Сейчас в оппозиции представлены те же люди, которые правили страной до 2012 года. Мы знаем, что у президента Алиева были очень хорошие отношения с прежними властями Грузии. Поэтому можно сказать, что если прежние силы вернутся к власти, то отношения заметно улучшатся.

— Что именно нынешние власти Грузии не поделили с руководством Азербайджана? Какая основная причина недолюбливания друг другом?

— Тут дело даже не в Азербайджане. Для лидера «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили на первом месте его личные финансовые интересы. Так что даже с западными партнерами отношения развиваются не такими темпами, как этого хотелось и планировалось.

С Азербайджаном, даже с учетом только своих бизнес-интересов, можно было бы выстраивать более продуктивные отношения, но, как я понимаю, Баку не очень нравится, когда он не понимает с кем в Грузии разговаривать и договариваться. В Грузии часто меняются премьеры, с ними и договоры по различным вопросам. А разговаривать с теневым правителем не укладывается в формат, когда президент одной страны должен разговаривать с не официальным первым лицом другой страны.

Вообще, в последние годы Тбилиси пытается лавировать между всеми внешними силами и, к сожалению, неэффективно. Потому что лавирование с Россией не остановило, а наоборот усилило оккупацию. Также заметно ухудшились отношения с США, ЕС, в том числе с Азербайджаном. Но опять повторюсь, нельзя называть наши отношения плохими, но это не тот уровень, на который мы рассчитывали и привыкли. Когда министр энергетики говорит, что нужно снизить монополию азербайджанского газа в Грузии и договариваться с «Газпромом», то понятно, что отношения сильно хорошими быть не могут.

Справка: Давид Гареджийский — один из 13 ассирийских отцов, с приходом которых в Грузию в шестом веке нашей эры была заложена основа монастырской деятельности и которые своей деятельностью способствовали укреплению христианской веры и искоренению язычества.

Праздник Давид Гареджоба обычно отмечается в следующий четверг после Вознесения.