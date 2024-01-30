Израиль готовится к крупномасштабному наступлению вглубь Ливана на фоне растущей напряженности между двумя сторонами после начала войны в секторе Газа, сообщает ливанский государственный телеканал LBC.

Телеканал отмечает, что одна из арабских стран сообщила официальным представителям движения «Хезболлах» о планируемом Израилем нападении на Ливан «с целью создания хаоса в стране».

Израильские СМИ также сообщили о передвижениях своих сил вдоль южной границы Ливана, заявив, что тысячи солдат, покинувших Газу, достигли районов вдоль Ливана, и сотни танков также двинулись в сторону Ливана.

В течение последних трех месяцев «Хезболлах» и израильские силы почти ежедневно обменивались артиллерийскими и ракетными ударами.

Насколько вероятно, что теперь эта война разрастется вглубь Ливана? Может ли Израиль решиться на такой шаг? Какие обстоятельства могут заставить его сделать это? И чем может закончиться эта операция?

Своей оценкой ситуации согласились поделиться с # известные израильские аналитики.

Военный эксперт Давид Гендельман:

— Текущая напряженность на ливанской границе не может длиться бесконечно, особенно выселение жителей приграничной израильской полосы.

Израиль дает шанс на политическое урегулирование через США, Францию и т.д., но как уже было заявлено официально, в случае неуспеха такого урегулирования Израиль будет вынужден перейти к военным мерам.

Аналитик, журналист Михаил Гуревич:

— Израиль официально сообщает, что рассматривает все возможности для решения проблемы на северной границе. Иерусалим требует реализации резолюции 1701 СБ ООН, в соответствии с которой силы Хезболлы должны находиться не южнее реки Литани.

В любом случае у Ливана есть и все возможности избежать прямого столкновения с израильской армией, и всё, что требуется от этого государства, — взять под контроль южные районы своей страны. Проблема в том, что Ливан не в состоянии это сделать, ибо государство находится в состоянии дефолта. Не только финансового, но и организационного. Страной руководят сплошные «исполняющие обязанности».

Может ли эта ситуация привести к войне? Да. Но все-таки, скорее всего пока войну отодвинут. У американцев выборы и они не хотят региональной войны. Мы видим, что даже на вчерашнее убийство трех и ранение трех десятков солдат они до сих пор не ответили. Думаю, они будут давить на Израиль с целью хотя бы отсрочить военное решение.

Политэксперт, публицист Авигдор Эскин (Иерусалим):

— Давайте уточним. Ливанский телеканал сообщал, что в своем воскресном выступлении премьер-министр Нетаньяху заявит о начале полномасштабной войны против террористической организации Хезболла в Ливане. Это была обычная «утка». Так же следует отнестись ко всему остальному.

Речь также идет не об обмене ударами, а о нападении террористов на севере на Израиль. Не мы начали наносить удары по террористам Хезболлы, а это они начали обстреливать гражданские объекты Израиля. Вследствие чего сто тысяч израильтян вынуждены были покинуть свои дома.

Поскольку агрессия против Израиля продолжается, то можно ожидать на каком-то этапе мощного удара по военной инфраструктуре Хезболлы в Ливане. Это будет сделано в удобное для Израиля время. И ливанское телевидение не будет оповещено об этом загодя.