Власти Ливана не хотят войны с Израилем, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности ливанского министра информации Зияд Макари.

«Правительство (Ливана) не хочет войны. Если, не дай Бог, это произойдет, мы будем с этим работать», — сказал он.

Накануне исполняющий обязанности главы правительства Ливана Наджиб Микати заявлял, что страна контактирует с посредниками для «предотвращения нападения Израиля на страну».

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху говорил, что активизация «Хезболлы» в палестино-израильском конфликте будет грозить Ливану разрушительными последствиями.