Кремлевский ответ Пашиняну: Армению могут обвинить в распространении COVID-19

На днях мы отмечали, что в Армении среди заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 оказались 14 специалистов Национального центра по контролю и профилактике заболеваний (NCDC) Минздрава. Лаборатория, которая по идее должна иметь наивысший уровень безопасности, вдруг сама стала источником распространения коронавируса. Соответственно это вызвало вопросы к правительству Армении не только внутри страны, но и в России.

Так, российское издание «Московский комсомолец» даже выдвинуло версию, что именно NCDC стал главным распространителем коронавируса. «В Армении в настоящее время действует целая сеть — 12 биолабораторий, созданных или модернизированных на деньги американского военного ведомства в рамках Программы по снижению биологической угрозы (BTRP), которая, в свою очередь, является частью «Биологической программы совместного участия» (CBEP) США», — отмечалось в издании.

При этом российское издание задалось вопросом: почему создание лабораторий финансирует Пентагон, а не минздрав США? «Зачем американским военным вирусологам понадобилось для поведения своих исследований ехать за тридевять земель – ведь гораздо дешевле оборудовать подобные лаборатории в США? Если просто руководствоваться законами логики, ответ напрашивается: по аналогии с тюрьмой в Гуантанамо в лабораториях могут заниматься чем-то таким, чем нельзя по закону заниматься на территории самих США. И второй аспект: никто ведь не гарантировал, что опасные вирусы не могут случайно «вырваться на волю» (например, в результате землетрясения). Пострадает население. Поэтому лучше, чтобы в зоне риска проживало «чужое» население»», — делает выводы «Московский комсомолец».

Сегодня стало известно, что Армения отказалась допускать российских специалистов в лаборатории, созданные при финансировании США. Хотя согласно Меморандуму о взаимопонимании «По вопросам обеспечения биологической безопасности», подписанного между Россией и Арменией, российским специалистам, в том числе военным, гарантируется доступ в биолаборатории в Армении, созданные на деньги США.

Отметим, что 11 ноября 2019 года, находясь с официальным визитом в Ереване, глава МИД России Сергей Лавров заявил журналистам, что переговоры по меморандуму о допуске российских специалистов в биолаборатории Армении завершены. Тем не менее, в Ереване документ не был подписан. А сейчас Армения отказалась допускать российских специалистов в лаборатории.

Комментируя этот факт, пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян заявила, что действующие в стране биолаборатории принадлежат Армении и полностью контролируются со стороны государственных органов.

По ее словам, армянская сторона неоднократно заявляла, что персонал лабораторий состоит только из граждан Армении, присутствие иностранных специалистов на территории лабораторий исключено.

«Меморандум о взаимопонимании «По вопросам обеспечения биологической безопасности» касается не вопросов действующих в Армении биолабораторий и, тем более, права на посещение их российскими специалистами, а, как мы не раз отмечали, широкого спектра задач по обеспечению биологической безопасности сторон. По нынешнему проекту меморандума не планируется гарантирование доступа для какой-либо стороны на рабочую территорию лабораторий или права на реализацию какого-либо иного одностороннего контроля», — подчеркнула пресс-секретарь МИД Армении.

Нагдалян практически повторила слова главы департамента по вопросам международной безопасности МИД Армении Армена Едигаряна, сказанные в ноябре 2019 года. Тогда Едигарян в беседе с корреспондентом EADaily заявил, что проект меморандума не предусматривает для какой-либо из сторон гарантий права на доступ в рабочие помещения лабораторий другой стороны или осуществление какого-либо одностороннего контроля.

Однако согласно информации армянских СМИ, несмотря на то, что все лаборатории подчиняются госорганам Армении, их курирует DTRA (Американское Агентство по снижению угрозы). Помимо армянских специалистов, в этих лабораториях работают ученые, представляющие американского подрядчика, субподрядчика и суб-субподрядчиков.

В связи с этим Россия неоднократно выражала обеспокоенность военной медико-биологической активностью США у своих границ, призывая обеспечить публичность в деятельности лабораторий, действующих в соседних странах. Чтобы развеять эти сомнения премьер-министр Армении Никол Пашинян, находясь с рабочим визитом в Москве в сентябре 2018 года, заявил в интервью газете «Коммерсантъ», что по его личному поручению российские специалисты были допущены к расположенным в Армении лабораториям, занимающимся исследованиями биоматериалов. Он подчеркнул, что у представителей РФ никогда не было и не будет проблем с доступом туда.

В тот период Пашиняну остро нужна была поддержка России. Как известно, визит главы МИД России Сергея Лаврова в Ереван в ноябре 2019 года состоялся на фоне непростого периода в армяно-российских отношениях. К числу проблемных моментов можно отнести уголовное дело против второго президента Армении Роберта Кочаряна, отзыв с поста секретаря ОДКБ генерала Юрия Хачатурова, обыски в офисах компании ЮКЖД, отказ российской компании ORSIS в возможности принять участие в тендере на поставки оружия. На этом фоне Пашинян стремился не обострять и так натянутые отношения. В итоге он был вынужден пойти навстречу России в вопросе заключения вышеупомянутого меморандума. Вполне понятно, что этому шагу не обрадовались в Вашингтоне. И нынешняя реакция МИД Армении подтверждает эту догадку.

Здесь стоит напомнить, что в августе 2010 года МЧС Армении с одобрения правительства заключило соглашение «О сотрудничестве в сфере предотвращения распространения технологий производства, патогенов и испытания биологического оружия» с Министерством обороны США. Поэтому неудивительно, что на территории Армении периодически фиксировались вспышки опасных инфекционных заболеваний. Так, в августе 2019 года у нескольких жителей общины Геховит Гегаркуникской области была диагностирована сибирская язва.

А в наши дни Армения, несмотря на малую численность населения по сравнению с соседними Азербайджаном и Грузией, лидирует по числу зараженных коронавирусной инфекцией. В связи с этим недавно президент Национального фронта защиты национальных и духовных ценностей Александр Амарян заявил, что в последнее время американцы начали проявлять особое внимание к Араратской области — возможно, они готовятся открыть еще одну лабораторию в Арташате. «И, кстати, именно в Араратской области зафиксировано большее число инфицированных коронавирусом. Что может стать как раз поводом поднять вопрос об открытии лаборатории там, где ее еще нет — якобы с целью исследований», — заявил эксперт изданию «Голос Армении».

Он также напомнил, что есть все основания считать подозрения китайцев, обвинивших США в разработке возбудителя COVID-19, обоснованными. Он отметил, что уже множество экспертов свидетельствуют, что американцы не только разработали COVID-19, но и официально запатентовали новый вирус в 2015 году.

Вышеприведенные факты, вкупе с заражением 14 сотрудников NCDC, не остались вне поля внимания российских структур. Вполне естественно, что Россия обратилась к Армении для допуска своих специалистов в лаборатории. Отказ Армении на фоне вышеприведенных подозрений наталкивает на определенные мысли. Тем самым можно утверждать, что Армения оказалась в довольно затруднительной и щепетильной ситуации. Правительство Пашиняна могут обвинить в преднамеренном распространении COVID-19, что чревато многими последствиями…

Асиф Айдынлы