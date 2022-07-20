В оккупированном Херсоне прогремел взрыв в районе Антоновского моста. Город расположен на правом берегу Днепра, а мост связывает его с левым. Кроме автомобильного моста, возле которого прогремел взрыв, в нескольких километрах вверх по течению есть железнодорожный мост.

Кроме названных мостов есть переправа через плотину Каховской ГЭС и паромная переправа Никополь – Каменка-Днепровская. Если уничтожить Антоновский автомобильный и железнодорожный мосты, то у российских войск будут очень большие проблемы с логистикой и доставкой боеприпасов с левого берега в Херсон. Эксперты считают, что при желании украинская армия (ВСУ) с первого раза бы уничтожила мост. Скорее всего, это предупреждение оккупантам, чтобы они сами покинули Херсон, если не хотят быть ликвидированными в чужой стране.

По мнению зарубежных и украинских военных экспертов, в то время как российская армия не может развернуть наступление в направлении Славянска и Краматорска, на юге продолжается медленное наступление ВСУ. Есть вариант с разрешением мостов через Днепр окружить на правом берегу российскую группировку и, лишив ее снабжения, заставить сдаться. Второй достаточно вероятный вариант состоит в наступлении на Новую Каховку с целью рассечь российскую группировку на правом берегу на две изолированные части и тем самым лишить их возможности далее вести боевые действия. Возможны сочетания различных вариантов, но, судя по всему, российское командование очень боится украинского наступления на юге и сейчас предпринимает огромные усилия по инженерному оборудованию своих позиций.

Другая не менее сильная головная боль российских генералов и адмиралов — Черноморский флот. Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов в интервью британской газете The Times сказал, что Киев продолжает наращивать противокорабельные возможности для полного уничтожения российского флота. Гаврилов заявил, что Украина накапливает весь тот противокорабельный арсенал, который предоставляет Запад с первых дней войны. Как только его будет достаточно, Украина готова ударить по российским кораблям.

Заместитель министра намекал на скорое получение ВСУ ракет ATACMS с дальностью до 300 км. Комплексы M142 HIMARS и M270 MLRS могут использовать такие ракеты. В этом случае под огневым контролем может оказаться практически весь Крым, включая Севастополь.

Российское морское командование очень серьезно относится к подобным заявлениям. Об этом говорит то, что после потопления нескольких кораблей украинскими ракетами флот был сначала отведен на относительно безопасное расстояние от берега, а теперь по данным разведки большая часть кораблей передислоцирована из Севастополя в Новороссийск.

Как сообщила Служба безопасности Украины (СБУ), часть российских войск зашла в Украину с картами 1969 года. В частности, такими картами пользовалась 138-я гвардейская мотострелковая бригада на «временно оккупированных территориях Харьковской области».

На картах полностью отсутствует Салтовский жилой массив Харькова, который застраивался в 1970-х гг. и который сейчас является одним из самых больших районов города. Также на картах отсутствуют Травянское и Муромское водохранилища, также построенные в 1970-х гг. Государственная граница между Украиной и Россией нарисована шариковой ручкой, поскольку на картах ее вообще не было — в 1969 году Украина и Россия входили в состав СССР, и возможность военного конфликта между ними была абсурдной.

Как рассказывал автору ветеран Второй мировой войны, он в звании капитана начал воевать по немецким и очень точным картам захваченных в качестве трофеев. Советских не было. И так продолжалось практически до марта 1945 года, когда он, наконец, получил карты картографического управления советского Генерального штаба. Любой курсант первого года военного училища скажет, что без карт воевать невозможно, но в российской армии пытались доказать противоположное. В результате российские войска теряли ориентировку, блуждали по Украине и спрашивали дорогу у местных и очень часто получали неправильные ответы.

Следующая проблема российской армии — кадровая. Желающих воевать становится все меньше. Как говорится в сводке британского Министерства обороны, чтобы справиться с нехваткой личного состава Россия использует частные военные компании (ЧВК). В связи с тяжелыми потерями на Донбассе в ЧВК Вагнер снизили стандарты. Берут тех, чью заявку раньше бы отклонили, рекрутируют бывших заключенных. Их отправляют на войну почти без обучения.

Есть информация, что осужденных россиян из Следственного изолятора №1 (СИЗО-1, Брянск) выпустили с целью дальнейшей отправки на территорию Украины. Всем им пообещали полную амнистию (в том числе закрытие судебных дел для подсудимых граждан) за их участие в специальной военной операции, как в России называют войну с Украиной, до ее полного окончания. Заключенные понимают, что с огромной долей вероятности им не удастся дожить до окончания конфликта, однако большинство согласилось на риски. Из заключенных уже сформировали подразделение, которое на данный момент проходит боевое слаживание на одном из полигонов России.

По мнению британских экспертов, это, скорее всего, повлияет на боевую эффективность группы в будущем и она уже не сможет быть опорой для регулярных российских сил.

Еще хуже ситуация в регионах. Бурятия бьет рекорды по количеству отказников от участия в войне в Украине. Несколько дней назад в республике приземлился самолет со 150 солдатами, отказавшимися от участия в войне в Украине. На данный момент официально известно о не менее 500 отказниках среди военнослужащих из Бурятии.

Как сообщают журналисты The Moscow Times, около 300 военнослужащих из в/ч в Буйнакске вернулись из Украины и заявили, что больше туда не поедут.

Группа из 29 тувинцев из 55-й мотострелковой бригады написали отказ и заявили, что не хотят больше ехать в Украину.

В Москве как военные, так и некоторые чиновники высшего ранга приходят к выводу, что нужно немедленно начинать переговоры с Украиной для начала о перемирии, а потом и о мире. Конечно на российских условиях.

В интервью Интерфаксу их сформулировал заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко. «Российский подход остается неизменным: будущее соглашение должно фиксировать нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, признание сложившихся территориальных реалий, в частности нынешний статус Крыма, а также Донецкой и Луганской народных республик». По словам Руденко, «если Украина выразит желание вернуться за стол переговоров, мы готовы положительно отреагировать», но Россия ожидает ответа Киева на ее предложения, а также «будет сравнивать с постепенно меняющейся ситуацией «на земле». Также Руденко по традиции обвинил Запад в том, что он не дает Украине начать мирные переговоры с Россией. Другими словами, в Москве требуют переговоров, но хотят сохранить за собой захваченные украинские территории. Понимают, что через короткое время могут потерять и это.

В Москве используют любую возможность, чтобы навязать Киеву переговоры. Даже по такому вопросу как разблокирование портов для экспорта украинского зерна. Одно из условий — перемирие на юге, в частности, в Херсонской области, как один из способов предотвратить возможное наступление ВСУ.

Второе направление, которое сейчас будет активизировано российской дипломатией и пропагандой — это энергетический кризис. К тому же спровоцированный самой Россией.

В Кремле считают, что в период холодной зимы европейский обыватель заставит свои правительства пойти на смягчение санкций, и они окажут давление на Украину для выполнения московских условий.

Неприятным известием для Кремля были сообщения из Баку. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен подписали меморандум об энергетическом сотрудничестве. В документе говорится, что импорт азербайджанского природного газа в Евросоюз вырастет до 20 млрд куб. м в год к 2027 году.

Второе неприятное известие пришло из Турции. Исполнительный директор турецкой компании Baykar Makina Халюк Байрактар в интервью CNN заявил, что «У Турции и Украины есть стратегический уровень отношений, особенно в аэрокосмической и оборонной отрасли. Речь идет о годах усилий. Турция поддерживает Украину боевыми беспилотниками, мы также закупаем у Украины турбинные двигатели для беспилотников. Мы построили отношения с Украиной так, что дает преимущества обеим странам».

На вопрос о теоретической возможности поставки Bayraktar России Байрактар ​​ответил отрицательно. «Мы никогда не сделаем этого. Потому что мы поддерживаем Украину, поддерживаем ее суверенитет, фактически ее борьбу за свою независимость».

Киев не будет вести никакие переговоры, пока последний российский оккупант не будет выброшен с территории страны, в том числе и из Крыма. На Западе сформировалась твердая позиция безусловной поддержки Украины дипломатической, экономической и военно-технической.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс считает, что мирные переговоры с Россией нужно вести только после ее поражения в Украине. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок пока не видит возможности переговоров с Россией.

В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что между Украиной и Россией на данный момент не ведутся переговоры, поскольку «нечего обсуждать».

Как говорят в Украине, уйдут за поребрик (Употребляется в Петербурге, а в Москве предпочитают французское слово bordure, бордюр. С 2014 года в Украине поребрик употребляется в ироническом смысле. — Авт.), тогда и поговорим.