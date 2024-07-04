Россия не рассматривает президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в качестве посредника на мирных переговорах с Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. На вопрос о том, возможно ли, что Кремль привлечет турецкого лидера в этом качестве, спикер ответил: «Нет, невозможно».

При этом Песков признал, что Путин и Эрдоган обсуждали тему войны России с Украиной на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в Казахстане. Двусторонняя встреча состоялась 3 июля.

Телеканал TRT Haber сообщил, что Эрдоган заявил Путину о готовности «заложить основу» для компромисса, который позволит закончить войну между Россией и Украиной. По мнению турецкого лидера, для начала стороны могли бы договориться о прекращении огня, а затем выйти на справедливое мирное соглашение, которое удовлетворит обе стороны. (moscowtimes.ru)