Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что в результате напряженных переговорных усилий Москва и Киев выйдут на подписание документа, и это станет важным шагом на пути нормализации обстановки.

Песков заявил в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», что за этим уже последует непростой разговор и с ЕЭС, и с европейскими странами.

Коснувшись перспектив отношений с Европой, пресс-секретарь Кремля подчеркнул, что рано или поздно Европе придется выстраивать диалог с Россией, хочет этого кто-то за океаном или нет: «Рано или поздно нам придется выстраивать диалог, хочет этого кто-то за океаном или не хочет».