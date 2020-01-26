Кравчук считает, что Донбасс может сам вернуться в Украину

Донбасс может сам вернуться в Украину при помощи настойчивой и ежедневной работы украинской стороны, однако с Крымом понадобиться «другая схема». Такое заявление сделал бывший президент незалежной Леонид Кравчук.

«Донбасс они еще не взяли, поэтому я верю в то, что Донбасс может сам вернуться в Украину с помощью мирового сообщества, с помощью нашей активной, настойчивой, целеустремленной, системной работы ежедневной», — сказал экс-глава незалежной.

По словам Кравчука действующий президент Украины Владимир Зеленский движется в правильном направлении.

«А что касается Крыма, да, мы не откажемся никогда от территориальной своей целостности и от Крыма. Но сегодня уже Крым в системе российских отношений, Российской Федерации», — заявил он и предложил «другую схему», не раскрыв никаких подробностей.

«Но то, что она сработает, я сейчас в это верю», — заключил Кравчук.

Напомним, экс-президент заявил, что Киев не готов к силовому варианту возвращения Крыма под свой контроль и назвал такое развитие событий «безумием».

Напомним, полуостров воссоединился с Россией в марте 2014 года по итогам проведенного всенародного референдума, на котором такое решение поддержало подавляющее большинство жителей Крыма и Севастополя (kp.ru)