Коутиньо может вернуться в «Барселону» уже в ближайшие дни

Бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо, принадлежащий «Барселоне» и выступающий за мюнхенскую «Баварию» на правах аренды, может вернуться в каталонский клуб уже в это зимнее трансферное окно, сообщает Catalunya Radio.

Немецкий клуб не собирается выкупать контракт 27-летнего игрока, поэтому хочет вернуть его «Барсе» как можно скорее.

Филиппе Коутиньо перешел в «Барселону» из английского «Ливерпуля» 6 января 2018 года за 125 млн евро, подписав контракт на пять лет с суммой отступных в 400 млн евро. В составе каталонской команды бразилец дважды выиграл чемпионат Испании, по одному разу — Кубок и Суперкубок страны.

19 августа 2019 года Коутиньо перешел в «Баварию». В текущем розыгрыше чемпионата Германии он провел 17 матчей и забил шесть мячей. (championat.com)