Коронавирус в Казахстане: 1740 зараженных за сутки

За минувшие сутки в Казахстане выявлено еще 1 740 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 924 активных, 816 — бессимптомных, сообщила в субботу межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19.

Всего в стране подтверждено 80 226 случаев. Больше всего инфицированных выявлено городах Алма-Ата (10 318) и Нур-Султан (9 494), а также в Атырауской области (9 866).

За минувшие сутки 1 772 человека в Казахстане выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 вылечились 51 260 человек, 610 умерли.