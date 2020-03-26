Коронавирус и думы: важно не скатиться до кампанейщины

В перечне мер, которые были приняты для предотвращения коронавирусной пандемии на территории нашей страны, охраны здоровья населения можно назвать и созданный по указу президента Азербайджана Ильхама Алиева от 19 марта Фонд поддержки борьбы с коронавирусом. Уже собраны десятки миллионов манатов и поступления туда идут и идут. Но, есть, с моей точки зрения, все же моменты, о которых я не могу не сказать.

Ознакомившись со списком тех, кто уже перевел средства в этот Фонд, убеждаешься в том, что среди таковых есть далеко не только частные компании и предприятия. Так, я уже встречал информацию о том, что денежные средства в Фонд перечислили и работники различных организаций, финансируемых из государственного бюджета. К примеру, в ходе оперативного совещания в Исполнительной власти (ИВ) города Баку руководители ИВ Наримановского, Низаминского, Сабунчинского и Сураханского районов объявили о желании сотрудников присоединиться к инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева и перечислить в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом свою месячную зарплату.

Указывается, что данная инициатива была активно поддержана в ИВ Баку и районов столицы. В Фонд перечислена месячная зарплата сотрудников аппаратов и структур ИВ столицы и районов — в общей сложности 500 000 манатов. Аналогичным же образом, перечислив месячную зарплату в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, поступили в нескольких министерствах и ведомствах, а также Центрах и Госкомитетах. И эти действия, лично у меня, вызывают двойственные чувства.

Да, безусловно нужно высоко оценить желание каждого гражданина Азербайджана помочь своей стране, желающего перевести посильную и не обременительную сумму в указанный Фонд. Но, тут важно не скатиться до профанации и кампанейщины. Ведь, чего там скрывать, зарплаты в отечественных государственных структурах, мягко говоря, не очень высокие. Кроме того, эти зарплаты выплачиваются людям с вычетом налогов. Так зачем скидываться всем этим работникам бюджетных, государственных структур? У них же, вроде бы, нет и не может быть иного источника дохода, кроме официальной, не высокой зарплаты!

Зачем нужно создавать повод для, и без того муссирующихся слухов о том, что главы районных ИВ, в Баку и в регионах страны, не живут на одну лишь зарплату, а получают весьма солидную «дань» через различного рода коррупционные схемы?! Ведь, отказываться от месячной зарплаты могут те, у кого есть хоть какой-то денежный запас или те, у кого есть какой-то бизнес. Третьего тут не дано. Человек, еле сводящий концы с концами, живущий той зарплатой, что выплачивается в наших бюджетных организациях, просто не может безболезненно отказаться от месячного оклада.

Нет, повторюсь, я благодарен всем и каждому, кто нашел возможность для перечисления средств в Фонд. Очевидно и то, что многие реально делают это из самых чистых и благородных побуждений. Да и невозможно кому-то запрещать жертвовать деньги на борьбу с коронавирусом. Другое дело, что не должны были в эту кампанию впрягаться отечественные бюджетные организации. И уж точно, как по мне, удивительной является ситуация, при которой Центр аналитической экспертизы Минздрава Азербайджана присоединился к инициативе перечисления средств в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом .

Как сообщили haqqin.az в Центре, на борьбу с коронавирусом перечислено 50 тысяч манатов. Мне лично непонятно, как может Минздрав в целом или какое-то его подразделение перечислять деньги в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, когда все собранные в Фонде средства, в конечном счете, пойдут именно на медицину вообще и на решение текущих проблем по борьбе с опасным, смертоносным вирусом в частности?! Зачем нужно одной рукой давать, а другой забирать?! Помощь медиков и Минздрава в целом в борьбе с коронавирусом невозможно переоценить, но она не должна состоять из перечисления каких-то средств в Фонд. Достаточно самоотверженного, героического труда наших врачей!

Практически идентична, в плане своей удивительности, позиция и многоразового депутата ММ, председателя Совета господдержки неправительственных организаций при Президенте Азербайджана Азая Гулиева. Вчера, 25 марта, на своей странице в Фейсбук, он поместил пост, из коего следует, что члены возглавляемого им Совета и сотрудники Секретариата приняли решение пожертвовать деньги в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом. Был также и призыв к такого же рода действиям, обращенный к иным НПО. Но, ведь возглавляемая А.Гулиевым организация также финансируется из госбюджета! Причем, обильно финансируется! И бороться с коронавирусом, посредством различных проектов, там тоже будут за счет средств, полученных из госбюджета.

Говорю все это к тому, что вкладами в Фонд может заниматься исключительно частный сектор, состоятельные люди. Огромное спасибо каждому, кто нашел возможность для перечисления средств в данный Фонд. Это и есть демонстрация понимания бизнесом ответственности за ситуацию в стране. Ровно также, кстати, действуют и украинские олигархи, правда не все, а также частные компании. Правда, тут не всегда дают деньгами. Так, Фонд Рината Ахметова объявил о закупке анализатора проб в комплекте с тест-картриджами для медицинских учреждений Мариуполя (Донецкая область) и других регионов страны. Это оборудование предназначено для определения в лабораторных условиях нового коронавируса COVID-19. Кроме того, Фонд передал Минздраву две партии аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) шведского производства, кислородные концентраторы, одноразовые костюмы биозащиты для детей и взрослых, защитные маски и очки.

А благотворительные фонды Виктора Пинчука и Елены Пинчук передадут в больницы Украины 10 аппаратов ИВЛ на $460 тыс. Оборудование уже в Украине и в ближайшие дни будет установлено. По одному аппарату получат больницы в Волынской, Донецкой, Закарпатской, Львовской, Луганской, Одесской и Черновицкой областях, три аппарата – больницы в Киеве. Кондитерская корпорация Roshen сообщила о закупке 10 тыс. комплектов костюмов индивидуальной защиты для медработников, а сеть «Эпицентр» заявила, что передаст 1% от оборота на закупку медицинского оборудования и средств защиты, а также планирует закупить 100 аппаратов ИВЛ для больниц Киева и других городов Украины.

То есть, как видим, помощь стране в борьбе с коронавирусом оказывает крупный бизнес, а не госструктуры. И помощь эта выражается в закупке и передаче конкретным медучреждениям всего того, что поможет в борьбе с пандемией. Это не менее эффективно, чем выделение определенных сумм в Фонд. Ведь, все равно эти средства будут потрачены на борьбу с коронавирусом! В которую активнее должны включаться и проживающие за пределами Азербайджана состоятельные бизнесмены.

Некоторые из зарубежных азербайджанских бизнесменов, уже внесли посильную лепту. Мы уже слышали новости об их переводах, исчисляемых в миллионах манатов. Правда, жертвуют не все. Нет пока никаких сообщений о том, что какую-то сумму в Фонд перечислил Араз Агаларов, являющийся официально очень состоятельным человеком. Да и многие иные, официальные миллионеры, азербайджанцы или выходцы из Азербайджана, живущие в разных странах мира. А ведь именно сейчас нашей стране так необходима была бы их поддержка.

С другой стороны, чего стоит ждать от них, если далеко не все местные толстосумы раскошелились?! Я лично не встречал информации о том, что какие-то перечисления в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом сделали экс-министр транспорта Зия Мамедов, явно живущий не на средства, составляющие месячную зарплату сотрудника бюджетной организации. Нет пока сведений и о перечислении средств в Фонд со стороны многих иных «денежных мешков». Наконец, помалкивают и многие из кандидатов в депутаты Милли Меджлиса последнего созыва. Многие из них нашли возможность потратить кучу денег на свою предвыборную кампанию, но вот на борьбу с коронавирусом они жертвовать не спешат.

В числе отмалчивающихся и, до недавнего времени рвавший на груди рубаху и изображавший из себя ярого патриота Али Гасанов. А ведь список объектов недвижимости и бизнеса бывшего помощника президента Азербайджана и главы общественно-политического отдела президентской администрации в одном лице, не раз публиковавшийся в прессе, весьма обширен. Да и супруга его, мягко говоря, не бедствует. Можно же было, хотя бы чисто символически, передать в Фонд некую сумму. Но этого сделано не было. Были лишь опубликованные на странице А.Гасанова напоминания гражданам страны об их ответственности, да текущая статистика о ситуации с коронавирусом в мире. В общем, «денег нет, но вы держитесь». И эта позиция, как мне кажется, лучше многих статей в прессе, характеризует личность господина Гасанова. Впрочем, борьба с коронавирусом позволила взглянуть на очень многих людей и на многие их действия совершенно иными глазами.