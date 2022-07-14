Резкое укрепление доллара, падение нефти и новый с подачи ВОЗ ковидный ажиотаж – ключевая повестка этого месяца. Главный индикатор рисков всемирного экономического кризиса – цена нефти демонстрирует опасения инвесторов по поводу очередных ограничительных мер. Ведь потребление нефти тесно связано с развитием мировой экономической ситуации.

Падение нефти аналитики рынка связывают с повышающейся вероятностью рецессии и сокращением спроса, а также укреплением доллара США. Такой сценарий мы уже наблюдали на волне коронавирусных ограничений 2020 года. На этих событиях накануне Brent упала в цене на 7,1%, WTI — на 7,9%, достигнув минимального уровня с апреля. После цены перешли к некоторому коррекционному росту. На лондонской бирже ICE в среду Brent отыграл падение на 0,10 USD – до 99,59 USD. На нью-йоркской бирже NYMEX марка Light подорожала на 0,03 USD и составила 95,87 USD.

Сейчас внимание рынка приковано к ситуации с коронавирусом в Китае и публикации данных ВОЗ. «Новые волны вируса вновь наглядно демонстрируют, что Covid-19 еще далеко не закончился», — заявил на пресс-конференции глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, по словам которого вирус свободно передвигается по миру, а многие страны не справляются с бременем госпитализации больных в острой форме и, одновременно, лечения постковидных осложнений. Глава ВОЗ уже призвал правительства внедрить «проверенные» методы борьбы с пандемией – ношение масок, улучшенная вентиляция, программы тестирования и лечения.

По данным Trading Economics, ограничения на передвижения так или иначе затронули уже более 30 млн жителей Китая. Участники рынка опасаются, что новая вспышка коронавируса приведет к новой волне карантинных ограничений, что спровоцирует сокращение спроса на топливо во второй экономике мира, признанной крупнейшим импортером углеводородов. Но до критических последствий еще далеко. Укрепление доллара и новые локдауны пока еще не сильно угрожают нефти, считают аналитики рынка. По свидетельству нефтегазового аналитика Абзала Нарымбетова, ключевой фактор формирования цен на нефть и газ — антироссийские санкции.

На данный момент риторика Запада о перспективах отказа от российских углеводородов держит котировки на стабильно высоком уровне. Нефть дорожает на частичном запрете российского импорта в Европу. «Эмбарго на морские поставки ударит по предложению, — комментирует он в беседе с #. – Ведь речь о падении предложения на 2 млн б/с – компенсировать такие объемы в короткие сроки нереально».

По мнению специалиста, растущая ставка ФРС и укрепление доллара, понятное дело, приводят к удешевлению нефти, но продолжение такой политики под большим вопросом, поскольку это серьезный удар по экономике. Так что ждать существенного понижения цены «черного золота» пока не приходится. Если же пандемия примет серьезный оборот, стоимость нефти вряд ли упадет ниже 50 долларов, считает Нарымбетов, ссылаясь на выводы компетентных аналитиков.

Интересно, что при текущих высоких ценах в бюджете Азербайджана на следующий год норма отсечения исходит из консервативных прогнозов в 50 долларов за баррель.

Тем временем доллар укрепляется к большинству мировых валют. Обменный курс евро сравнялся с американской валютой впервые за 23 года. Только за последний год единая валюта еврозоны потеряла 18%. «Девальвация европейской валюты ускорилась после начала военного конфликта в Украине, — говорит депутат и эксперт Вугар Байрамов. – Как следствие, ограничены поставки российского газа в Европу, усилились ожидания инфляции. Ключевое здесь — резкое подорожание природного топлива, что препятствует развитию экономики стран Старого Света и приводит к падению курса единой валюты».

В прошлом месяце американский Федрезерв одобрил самое рекордное с 1994 года повышение ставки до 1,75%: «Из-за рекордной для США 7-процентной инфляции Американский Центробанк не исключает нового июльского повышения. По планам, средняя процентная ставка к концу года должна составить 3,4%. Помимо прочего, рост ВВП США составил 1,7%, не дотянув до прогнозируемых 2,8%. Все это вкупе способствует ужесточению денежно-кредитной политики».

«Ослабление евро может отразиться на стоимости продуктов, импортируемых из Европы в Азербайджан, — говорит Байрамов. — Но из-за высокой инфляции в Еврозоне особого снижения цен на импортируемые оттуда товары не предвидится. Кроме того, не исключено некоторое снижение стоимости автомобилей европейского производства. Что же касается курса маната, он зависит от количества поступающей в страну и выставляемой на аукционах ГНФАР валюты. На практике курс маната зависит от позиции и решений нашего Центробанка».