Правительство Гонконга планирует введение жестких ограничений в связи с распространением новых штаммов COVID-19. Об этом сообщает Japan Times со ссылкой на городские медиаресурсы.

Отмечается, что в городе и так уже много закрытых предприятий в связи с тем, что сотрудники предприятий, в особенности те, которые задействованы в сфере услуг, заболевают и отправляются на карантин. Федерация ресторанов и кейтеринга уже заявила о поддержки идеи недельного локдауна в Гонконге.

Новая волна заражений в Гонконге началась зимой в начале 2022 года. Ежедневное количество новых случаев возросло с нескольких сотен до 34000.

«Тех, кто оказывает основные и экстренные услуги, не должны коснуться ограничения, и у них должен быть способ выходить из дома», — сообщила Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм. (Газета.ру)