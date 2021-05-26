Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что оппозиция готовит новую волну антиправительственных протестов в республике. Соответствующее видеообращение размещено на ее YouTube-канале.

«Мы начинаем готовиться к новой активной фазе протеста», — сказала политик.

Это заявление сделано на фоне нового обострения отношений Беларуси и стран Запада после инцидента с рейсом Ryanair.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.