Из-за «омикрон»-штамма в странах Европы снова началась волна заболеваемости коронавирусом.

Как передает # со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

Он призвал европейские страны Европы нарастить вакцинацию населения, а также снова вернуться к ношению масок.

По данным ВОЗ, доминирующим все еще является «омикрон»-штамм коронавируса. За последние шесть недель число новых случаев заражения COVID-19 в Европейском регионе выросло в 3 раза, уровень госпитализаций удвоился за тот же период увеличился вдвое. В организации отмечают, что продолжает расти число больных среди пожилых людей, и в Европе каждую неделю от коронавируса умирают около 3 тыс. человек.

На этом фоне ВОЗ решила представить осенне-зимнюю стратегию в отношении COVID-19. Как отметил Клюге, если начать действовать осенью, может быть слишком поздно. В числе предложений организации: увеличение охвата населения вакцинацией; введение второй бустерной дозы вакцины лицам с ослабленным иммунитетом с 5 лет и старше, а также отдельным людям в группах риска через три месяца после их последней дозы вакцины; стимулировать ношение масок в помещении и в общественном транспорте и т.д.

«Если органы здравоохранения начнут действовать сейчас, они могут помочь уменьшить сбои в работе общества, в том числе нехватку медицинских работников и перегруженность систем здравоохранения, проблемы бизнеса и хаос при путешествиях»,— говорится в заявлении Клюге.