«Контрудар: глобальное наступление»: в Азербайджане впервые пройдет турнир CS:GO

В Азербайджане впервые пройдет турнир Red Bull Flick по игре «Counter Strike: Global Offensive» (CS:GO, «Контрудар: глобальное наступление»).

Как сообщили # организаторы турнира, состязания пройдут 8-10 мая в онлайн режиме.

Соревнование будет проходить в формате два на два (2×2): в нем смогут принять участие, как профессионалы, так и любители. Турнир, стартующий 8 мая, будет состоять из двух квалификационных этапов и финальной игры, которая пройдет 10 мая.

Победители турнира получат денежный приз в размере 1000 AZN, за второе и третье место предусмотрены соответственно 700 и 300 AZN.

Counter-Strike: Global Offensive, как и версии – предшественницы игры — Counter-Strike и Counter-Strike: Source, является киберспортивной дисциплиной.

Самыми крупными и престижными турнирами считаются турниры серии Major и турниры серии Blast Premier. Первым таким турниром стал DreamHack Winter 2013, который имел призовой фонд в 250 000 $, а начиная с MLG Columbus 2016, призовой фонд стал составлять 1 000 000 $. На 2019 год было проведено 15 таких турниров. Еще одним крупным событием является лига Blast Premier, так, на Blast Premier 2020 общий призовой фонд составил 4 250 000 $.

Участники Red Bull Flick должны быть старше 18 лет, а для того, чтобы воспользоваться уникальным шансом всего лишь нужно пройти регистрацию на redbull.az/flick, и определиться с товарищем по команде.

Организаторы рекомендуют участникам изучить правила игры и внимательно исследовать турнирные карты. Плюс – убедиться в качестве своего высокоскоростного интернета.

«Важный совет – будь в постоянной связи с товарищем по команде, чтобы своевременно справиться с потенциальной опасностью», — отмечают организаторы турнира.

Проект Red поддержали Федерация киберспорта Азербайджана и «Gaming League Azerbaijan».