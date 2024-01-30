Один из самых популярных горнолыжных курортов Азербайджана — Шахдаг объединяет любителей зимних видов спорта.

Как сообщает #, началась подготовка к Второму Кубку Гейдара Алиева по горным лыжам и сноуборду в Шахдаге среди любителей.

Состязание пройдет в несколько этапов. Так, 10 февраля состоится турнир для взрослых лыжников, 17 февраля — для детей и взрослых сноубордистов, а 24 февраля — для юных лыжников.

Принять участие в Кубке Гейдара Алиева — это поистине незабываемый опыт и впечатления, которые захватывают не только участников, но и зрителей этого увлекательного события.

Для участия необходимо пройти регистрацию заранее. Ссылка для регистрации:

https://me-qr.com/1MluL1zN

Напомним, что впервые Кубок Гейдара Алиева в Шахдаге состоялся в прошлом году. Тогда на высоте 1500 метров лучшие горнолыжники Азербайджана и других стран разыграли кубок в одной из самых экстремальных дисциплин – гигантский слалом.