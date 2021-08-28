Американские военные продолжают полностью контролировать кабульский аэропорт. Об этом заявил в пятницу пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на регулярном брифинге, передает ТАСС.

«Талибы не контролируют никакую часть международного аэропорта имени Хамида Карзая, я видел эти сообщения, это ложь», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. «Он (аэропорт) все еще находится под контролем военных США», — подчеркнул Кирби.

Между тем ранее представитель движения «Талибан» Билал Карим написал на своей странице в Twitter, что под контроль талибов перешла значительная часть столичной воздушной гавани. «Сегодня три важных пункта в военной части аэропорта Кабула были эвакуированы американцами и уже находятся под контролем бойцов «Исламского эмирата Афганистан». За американцами остается самая незначительная часть [аэропорта]. Мы надеемся на скорейшее полное освобождение родной страны», — указал Карим.