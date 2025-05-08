Москва и Вашингтон примерно раз в два дня, а иногда и каждый день, ведут контакты по вопросам украинского урегулирования и ряду других важных тем. Об этом в комментарии Первому каналу заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Отвечая на вопрос, поддерживают ли РФ и США ежедневные контакты, он подчеркнул: «Не знаю, ежедневные [ли], но точно не ежечасные». «Наверное, раз в два дня, а иногда и каждый день. Это связано с тем, что мы продолжаем диалог с новой американской администрацией и ведем диалог как по Украине, так и по некоторым другим вопросам», — объяснил помощник российского лидера.