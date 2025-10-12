Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 12 октября о втором за последние двое суток телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом. Предыдущий разговор лидеров состоялся 11 октября. Как и в прошлый раз, Зеленский назвал беседу «продуктивной».

«Вчера договорились об определенной тематике на сегодня, и как раз по всем этим аспектам ситуации мы прошлись. Защита жизни в нашей стране, усиление — и в отношении ПВО, и в отношении нашей устойчивости, и в отношении нашей дальнобойности», — написал Зеленский в соцсетях. Он отметил, что обсуждалась также энергетика — по всей видимости, речь идёт о российских ударах по украинским энергетическим объектам.

В видеообращении Зеленский сказал, что обсуждал с Трампом также возможную поставку дальнобойных ракеты «Томагавк». «Мы видим и слышим, что Россия боится, что американцы могут дать нам «Томагавки», это сигнал, что именно такое давление может сработать для мира», — сказал в частности Зеленский, отметив: «Наши команды, наши военные будут заниматься всем тем, что мы обсудили». Накануне издание Axios со ссылкой на источники писало, что Трамп обсудил с Зеленским «Томагавки», но не сказал, принято ли окончательное решение об их поставках. Белый дом также пока не комментировал разговор, состоявшийся 12 октября.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в воскресенье вновь заявил о том, что возможная поставка крылатых ракет с радиусом действия до 1600 или до 2500 км (в зависимости от модификации), вызывает у России «серьезную обеспокоенность».

«Россия изучает звучащие на Западе заявления по поводу вероятной передачи ракет, сейчас очень драматичный момент с точки зрения того, что со всех сторон нагнетается напряжённость», — сказал Песков. Он отметил, что ракеты «Томагавк» могут нести ядерное оружие, что создаёт дополнительную напряжённость.

Пресс-секретарь Кремля при этом сказал, что Россия якобы готова к мирному урегулированию. Помощник президента России Юрий Ушаков в тот же день заявил, что договорённости Владимира Путина и Дональда Трампа, достигнутые в ходе саммита 15 августа на Аляске, — это «путеводная звезда» в урегулировании украинского конфликта, а также отметил, что контакты между Московой и Вашингтоном продолжаются по закрытым каналам. «Мы постоянно разговариваем, делаем какие-то вещи. Они, может быть, незаметны, но… Рано или поздно будут заметны, то есть работа идет», — сказал Ушаков. (svoboda.org)