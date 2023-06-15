В результате очередного ракетного удара по Кривому Рогу – второго за три дня – разрушено два предприятия, один человек получил ранения. Имеются существенные разрушения производственных сооружений, разбиты газопроводы. Возникли пожары. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак.

В ночь на 13 июня в результате российского ракетного удара в Кривом Роге погибли 12 человек. Одна из ракет попала в жилой пятиэтажный дом.

Воздушное командование ВСУ заявило, что в ночь на четверг силам ПВО удалось сбить 21 российский беспилотник. В воздушной атаке, по данным украинских военных, Россия также использовала четыре крылатые ракеты, запущенные со стороны Каспийского моря. Одна из них была уничтожена, остальные попали в промышленные объекты на территории Днепропетровской области, говорится в сообщении.

Украинские СМИ пишут, что ночью взрывы также раздавались в Одесской области и в Харькове. Воздушная тревога, в том числе в Киеве, объявлялась за ночь несколько раз.

Минобороны России не комментировала новую воздушную атаку.