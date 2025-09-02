Москва и Вашингтон запланировали проведение второго раунда совещаний по украинскому вопросу в ведомствах по соглашению сторон.

При этом нерешенной пока остается «масса вопросов», — отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков в комментариях к Первому каналу.

«Сейчас запланирован очередной раунд межмидовских переговоров, — рассказал он, говоря о новых планах российско-американских контактов в ближайшее время. — Там масса вопросов, которые остаются нерешенными».

Москва и Вашингтон сейчас ведут диалог прежде всего по Украине, говорить о развитии двусторонних отношений пока рано.

Так он ответил на вопрос, может ли российский лидер Владимир Путин проинформировать американского коллегу Дональда Трампа об итогах своей поездки в Китай с учетом развития между двумя странами.

«Отношения развиваются прежде всего по линии обсуждения украинского конфликта. Говорить о каком-то развитии, как вы упомянули, двусторонних отношений, мне кажется, преждевременно», — отметил дипломат.