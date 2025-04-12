Следующий, второй раунд переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоится 19 апреля в Омане на том же уровне.

Об этом сообщил глава МИД Ирана Аббас Арагчи в интервью иранской гостелерадиокомпании.

«Была достигнута договоренность, что второй раунд переговоров пройдет на следующей неделе, в субботу. <…> Пройдет все на том же уровне, также в Омане, но [его проведение] может быть немного в другом месте», — сказал он.

Делегации Ирана и США стремятся достичь соглашения в ближайшее время и «не хотят проводить переговоры ради переговоров», отметил Арагчи.