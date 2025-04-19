Третий раунд переговоров между США и Ираном на высоком уровне состоится в Омане в следующую субботу, 26 апреля. До этого страны проведут технические консультации на уровне экспертов, сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

«В среду в Омане пройдут технические консультации на экспертном уровне. В следующую субботу мы снова встретимся [со специальным представителем президента США Стивеном Уиткоффом], чтобы обсудить результаты работы экспертов», — сказал Арагчи в эфире иранского государственного телевидения.

В субботу завершился второй раунд переговоров между США и Ираном по урегулированию разногласий вокруг иранской ядерной программы. Непрямые переговоры, длившиеся почти четыре часа, прошли в Риме при посредничестве министра иностранных дел Омана Бадра аль-Бусаиди. Делегации США и Ирана находились в разных помещениях и обменивались сообщениями через оманского посредника.

По итогам второго раунда, оманское внешнеполитическое ведомство заявило, что США и Иран обсуждают соглашение, которое позволит исламской республике сохранить возможность для развития мирной ядерной энергетики. Переговоры должны обеспечить отказ от разработки ядерного оружия со стороны Тегерана и снятие наложенных на него санкций. (ТАСС)