Члены Палаты представителей Конгресса США в четверг проголосовали за аннулирование резолюции от 2002 года, которая позволила США вторгнуться в Ирак. Об этом, как передает ТАСС, в четверг сообщило агентство Bloomberg.

Согласно его сведениям, законопроект об отмене резолюции, автором которого выступила член Палаты представителей от Демократической партии Барбара Ли, поддержали 268 конгрессменов, 161 проголосовал против.

«Настало время смело действовать, чтобы положить конец нашим вечным войнам. Мы должны воспользоваться этой возможностью, чтобы подтвердить конституционные полномочия Конгресса в вопросах войны и мира», — отметила Ли перед голосованием.

16 октября 2002 года Конгресс США принял резолюцию, которая позволила начать военную операцию против Ирака. Первые ракетно-бомбовые удары по Ираку были нанесены силами американо-британской коалиции при поддержке 35 стран 20 марта 2003 года. Война продолжалась почти девять лет и официально завершилась 15 декабря 2011 года. За это время в Ираке погибли порядка 5 тыс. военнослужащих коалиции, из которых 4,5 тыс. — солдаты и офицеры США. Потери иракских армии и полиции составили от 10 до 15 тыс. Число жертв среди мирного населения, по разным данным, — от 60 до 150 тыс. человек.