Конгресс США оценил политику Трампа в отношении Ирана

«Ни одна администрация США, в том числе и администрация Трампа, не утверждала, что целью санкций США против Ирана является изменение режима в Иране. Однако санкции 2011-2015 годов могли внести вклад в политический успех относительно умеренного Роухани. В то же время кампания максимального давления администрации Трампа, вполне вероятно, подорвала позиции Роухани, продемонстрировав, что переговоры с США не приводят к улучшению отношений», — говорится в опубликованном документе.