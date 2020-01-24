Конгресс США оценил политику Трампа в отношении Ирана

Политика администрации президента США Дональда Трампа по Ирану подорвала позиции иранского лидера Хасана Роухани, говорится в экспертном докладе Исследовательской службы конгресса США.
«Ни одна администрация США, в том числе и администрация Трампа, не утверждала, что целью санкций США против Ирана является изменение режима в Иране. Однако санкции 2011-2015 годов могли внести вклад в политический успех относительно умеренного Роухани. В то же время кампания максимального давления администрации Трампа, вполне вероятно, подорвала позиции Роухани, продемонстрировав, что переговоры с США не приводят к улучшению отношений», — говорится в опубликованном документе.
Отмечается также, что санкции оказали значительное влияние на иранскую экономику, однако так и не смогли изменить «ключевые стратегические цели» Ирана: «поддержка региональных вооруженных групп и развитие программы баллистических и крылатых ракет».(РИА Новости)