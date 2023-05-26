Конфликт в Украине может растянуться на десятилетия, если не уничтожить нацистскую природу власти нынешнего киевского режима.

Как передает ТАСС, такое мнение в беседе с журналистами во время визита во Вьетнам высказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Этот конфликт очень надолго. Это все на десятилетия, наверное. Это новая реальность, новые условия жизни», — сказал Медведев. Он убежден, что при нынешнем режиме «будет три года перемирия, два года конфликта — и снова все повторится». «Нужно уничтожить саму природу нацистской власти в Киеве», — убежден политик.