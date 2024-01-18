Главнокомандующий объединёнными силами в Европе, генерал ВВС США Кристофер Каволи, заявил что на будущей неделе Альянс проведет особо масштабные учения. Его слова приводит ТАСС.

Заявление было сделано по итогам заседания Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов в Брюсселе. Учения Steadfast Defender-2024 будут длиться несколько месяцев и должны стать «крупнейшими за последние десятилетия».

«Реализация наших оборонных планов предполагает постоянные учения», — подчеркнул Каволи.

Предполагается, что в учениях примут участие 90 тыс. военных НАТО.