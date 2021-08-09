Российское проправительственное издание «Версия» в статье «Дальний кордон», опубликованной в номере от 7 августа, приводит весьма интересный вариант возможного будущего Нагорного Карабаха.

«В воздухе повисает вопрос: если Армения не может защитить собственную безопасность, то нужна ли ей независимость? Да и вообще государственность? Попросились бы в состав России или в Союзное государство. А ведь каких-то несколько месяцев назад в Ереване всерьёз обсуждался уход российских военных с базы в Гюмри. Между прочим, то, что сегодня осталось от Карабаха, армяне не защищают вообще – и даже не пытаются. Карабах защищает только Россия. Ну и с какой целью, позвольте узнать? Разве это наша земля? Вообще карабахским армянам уж точно неплохо бы определиться – понимают же, что Ереван им не защитник».

Кажется, излишне объяснять, что означает в данном случае слово «определиться».

Как известно, нарративы, пропагандируемые проправительственными изданиями на постсоветском пространстве, как правило, спускаются с самого верха. Так что, нельзя исключать и того, что в данном случае авторы материала поют с подачи вполне определенных сил в Кремле.

Возможен ли такой вариант, что армяне Карабаха «вдруг проявят инициативу» и начнут массовый прием российского гражданства, а еще через какое-то время запросятся в состав Российской Федерации? В состоянии ли Москва провернуть такую операцию на азербайджанских землях при имеющемся соотношении сил, при наличии турецкого фактора? Примерно это она уже осуществила ранее на исконных землях Грузии – в Абхазии и Южной Осетии. Хотя и при несколько иных обстоятельствах.

Своими мыслями на эту тему поделились с # известные иностранные эксперты.

Виталий Андриевский, доктор истории, директор Института эффективной политики (Молдова):

— Ситуация в этом регионе непростая, взрывоопасная.

Необходимо понимать, что Россия не заинтересована в усилении Турции на Кавказе, а тем более в тесном союзе Азербайджана и Турции.

На первом этапе Россия не хотела вступать в конфликт с Азербайджаном (и Турцией) по проблеме НК, так как Армения стала выходить из подчинения, и ее нужно было проучить. Нельзя сказать, что ей это полностью удалось сделать, но частично задача была решена.

Теперь Россия будет расширять свое военное присутствие в этом регионе и усиливать давление на Армению. Одной из форм давления может быть принятие в российское гражданство армян, проживающих в НК. По сути, это может быть повторением той политики, которую Россия проводит в Приднестровье, на Донбассе, Южной Осетии и Абхазии.

Пойдет ли Россия на какие-либо политические меры? Захочет ли она признать независимость НК? Сомневаюсь, но полностью отрицать это не могу. Этот шаг, если произойдет, будет направлен, как против Азербайджана и Турции, так и против Армении. Необходимо осознавать, что при любом политическом раскладе Армения не захочет потерять независимость и войти в состав России. А признание «российского НК» Арменией будет рассматриваться как экспансия России.

Главный вопрос, нужно ли это России? Если нынешнее руководство убедило себя, что эта мера направлена на противодействие экспансии Турции на Кавказе, то тогда нельзя исключать ее применение. Но при этом Россия должна понимать, что это ухудшит отношения с ЕС и США, которые явно будут недовольными этими шагами. А это возможность новых санкций.

В общем, ситуация в этом регионе непростая и по-прежнему взрывоопасная.

Владислав Иноземцев, российский политолог, руководитель Центра исследований постиндустриального общества, доктор экономических наук, социолог:

— Такой вариант мне кажется крайне маловероятным, потому что в армянском случае Россия действительно ввела войска в Карабах только по той простой причине, что Москва была очень озабочена резким ростом турецкого влияния в регионе.

Что касается возможного перехода армян, живущих в Карабахе, и в целом армян, живущих в Армении, в российское гражданство и присоединения их к РФ – это абсолютно маловероятно. Ни одна постсоветская республика, как мы видим, не хочет расставаться со своим суверенитетом. Даже Беларусь, которая имеет статус союзного государства с РФ, совершенно не жаждет вступить в состав России. Про Армению тем более нельзя этого сказать. Я думаю, что ни Армения, ни Молдова, и никакие другие республики не будут стремиться вступить в состав РФ.

Поэтому мне кажется, Россия остается в Карабахе исключительно стабилизирующей силой. Насколько долго она там пробудет – это большой вопрос. Но что касается какой-то дальнейшей экспансии, сейчас Москва совершенно не в состоянии ее осуществлять, и мне кажется, намерений таких нет. Мы видим прекрасно, что происходит вокруг сепаратистских регионов Украины. Даже несмотря на то, что они открыто просились в состав РФ, и там много новоявленных российских граждан, все равно ни об их независимости, ни о присоединении речи не идет. Поэтому мне кажется, что такие опасения излишни и напрасны на сегодняшний день.