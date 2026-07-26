Певица Алла Пугачева призналась на фестивале Laima Rendezvous Jurmala 2026 в Юрмале, что скучает по зрительским аплодисментам. Кадры со знаменитостью опубликовал Telegram-канал «Блокнот Старс».

Пугачева поделилась, что спустя годы о ней могут совсем забыть, поэтому ей особенно важно ощущать внимание публики именно сейчас.

«Это очень важно. Особенно во времена такие… тяжеловатые. Это помогает немножко отвлечься, помогает очистить душу, сделать какие-то для себя выводы, что ты еще живешь, что очень хочешь, чтобы были песни душевные, веселые. И чтобы люди аплодировали. Хочется сказать — как раньше», — заявила артистка.