Самая сексуальная спортивная болельщица мира, «Мисс Хорватия» Ивана Кнолль вновь вспоминает Баку, где она впервые побывала в апреле этого года, на Гран При Азербайджана Формулы-1.

Модель поделилась в Instagram фотографиями, сделанными азербайджанским фотографом Русланом Набиевым. Макияж Иване также сделан азербайджанским мейк-ап артистом Натальей Исм.

Бакинская фотосерия Иваны Кнолль произвела фуррор на ее фолловеров, которые принялись восторженно комментировать снимки.

Напомним, что «Мисс Хорватия» приобрела популярность во время чемпиона мира по футболу в Катаре, где она появлялась в ультра откровенных нарядах.

Бакинские выходы Иваны на вечеринки и на паддок Формулы — 1 также были запоминающие для поклонников модели — хорватке сполна удалось произвести на бакинцев незабываемое впечатление.