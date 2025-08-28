Сегодня в Монако прошла жеребьевка основного этапа Лиги чемпионов по футболу.

Как передает azerisport.com, своих соперников узнал и азербайджанский «Карабах», который перед жеребьевкой попал в 4-ю корзину. В целом команда Гурбана Гурбанова сыграет 8 матчей в основном этапе, проведя по 4 встречи дома и на выезде.

«Карабах» сыграет с английскими «Челси» (дома), «Ливерпулем» (выезд), португальской «Бенфикой» (выезд), немецким «Айнтрахтом» (дома), нидерландским «Аяксом» (дома), итальяниским «Наполи» (выезд), испанским «Атлетиком» (выезд) и датским «Копенгагеном» (дома).

Отметим, что основной этап стартует 16 сентября. Окончательный календарь встреч будет объявлен 30 августа.

Напомним, с сезона-2024/2025 в Лиге чемпионов играют 36 команд, а не 32, как прежде. Ранее клубы были разбиты на группы по четыре команды в каждой, теперь в ЛЧ используется так называемая швейцарская система, где все 36 команд находятся в единой турнирной таблице. Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 пройдёт 30 мая 2026 года на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште.