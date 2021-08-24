18 августа 2021 года компании, занимающиеся производством и переработкой хлопка, приняли решение о повышении его закупочной цены на 50 манатов за тонну.

Таким образом, как мы и сообщали, для урожая 2021 года закупочная цена на первый сорт хлопка повышена с 650 до 700 манатов, на второй сорт — с 630 до 680 манатов, на третий сорт — с 590 до 640 манатов, на четвертый сорт — с 550 до 600 манатов.

В феврале 2021 года на 40 манатов была увеличена сумма субсидий, выделяемых государством фермерам. Она составила 100 манатов за гектар.

По мнению представителей Министерства сельского хозяйства, принятые меры должны стимулировать фермеров выращивать хлопок.

Однако, с Минсельхозом не согласны эксперты в этой области. В частности, эксперт по сельскому хозяйству Вахид Магеррамов задается вопросом: «О каком стимулировании может идти речь, если повышение субсидий и цен на хлопок сопровождалось ростом цен на дизельное топливо?». По мнению эксперта, рост цен на дизельное топливо привел к увеличению расходов мелких фермеров. «Выделенные государством субсидии и повышение цен на хлопок не смогли компенсировать увеличение расходов фермеров. У большинства фермеров нет собственной техники. Им приходится арендовать технику у монополистов. А монополисты в свою очередь для того, чтобы компенсировать увеличение собственных расходов в связи с повышением цен на дизельное топливо, повысили стоимость аренды техники», — сказал # Магеррамов.

Глава пресс- службы Министерства сельского хозяйства Вугар Гусейнов опроверг высказывания Вахида Магеррамова. «Решение об увеличении суммы субсидий, предоставленных фермерам, было принято Советом по аграрным субсидиям в феврале 2021 года. В решении четко сказано, что сумма субсидий была увеличена для того, чтобы компенсировать увеличение расходов фермеров на дизельное топливо. Кроме того, компании, которые занимаются скупкой хлопка у фермеров, тоже повысили цены. Поэтому можно считать, что фермеры получили полную компенсацию», — сказал нам глава пресс-службы Минсельхоза.

Мы решили также узнать и мнение самих фермеров, которые, согласно утверждениям Вугара Гусейнова, получили полную компенсацию.

Как заявил # фермер из Тертерского района Фазиль Велиев, повышение цен на дизельное топливо очень сильно ударило по их благосостоянию.

«Ни увеличение суммы субсидий, ни повышение цен на хлопок не компенсируют повышение цен на дизельное топливо и не способны полностью компенсировать увеличение наших расходов», — сказал нам Фазиль Велиев.

По слова другого фермера из Тертера Хабила Ибрагимова, повышение цен на дизельное топливо привело к резкому росту стоимости арендуемой фермерами техники. «Теперь нам приходится в полтора раза больше платить за аренду комбайнов», — сказал Хабил Ибрагимов.