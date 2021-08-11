Китайский технологический гигант Xiaomi представил нового четвероногого робота CyberDog. Об этом во вторник сообщил интернет-журнал The Verge.

По информации разработчиков, робот способен двигаться со скоростью 12 км/ч, а также выполнять сальто назад. Его вес составляет 3 кг. Он оснащен камерами, сенсорными датчиками, модулем GPS и широкоугольным объективом «рыбий глаз». CyberDog разработан на платформе искусственного интеллекта Jetson Xavier американской компании Nvidia. В Xiaomi не уточняют назначение нового изобретения. В то же время по словам разработчиков, они надеются, что робот порадует поклонников Xiaomi, инженеров и энтузиастов робототехники.

Разработчики Xiaomi подчеркнули, что программное обеспечение робота имеет открытый исходный код. Сообщается, что первая партия будет состоять из 1 тыс. единиц. Цена одного экземпляра из первой партии будет составлять 9999 юаней (около $1 540).

Год назад Компания Boston Dynamics из США начала продажи высокомобильного робота Spot, перемещающегося на четырех механических лапах. Цена робота в базовой комплектации составила $74,5 тыс. Он может двигаться по неровным и наклонным поверхностям. Стандартная батарея обеспечивает работу Spot в течение полутора часов, скорость его движения при этом составляет около 14 км/ч.

В США четырехногие роботы преимущественно используются для удаленного наблюдения за автоматизированными процессами и работой оборудования в цехах, на платформах по добыче нефти и газа. Компактный робот с камерой может проникнуть туда, куда трудно или опасно было бы попасть человеку. (Газета.Ру)