Комитет сената США по международным отношениям единогласно принял резолюцию, которая призывает НАТО быстро принять Финляндию и Швецию в состав альянса, пишет «Интерфакс».

В заявлении высокопоставленного члена комитета Джима Риша, представляющего штат Айдахо, отмечается, что это решение — свидетельство двухпартийной поддержки вступления двух государств в НАТО и срочности укрепления военно-политического блока.

«Я давно говорил, что сильные политические и военные традиции Швеции и Финляндии делают их идеально подходящими для североатлантического альянса», — отметил Риш.

Он также выразил надежду, что сенат последует примеру комитета и быстро примет указанную резолюцию.