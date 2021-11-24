Развитие освобожденных территорий в Карабахе – эта главная тема для Азербайджана на ближайшие годы. Туристам не терпится посетить райский край нашей страны, увидеть культурную столицу Азербайджана – город Шуша, и в этом желании с иностранцами, конечно же, солидарны и местные жители.

Корреспондент # побеседовал о развитии туризма в Карабахе с главой департамента по приему туристов компании Galaxy Travel Фуадом Расуловым, экспертом с 40–летним стажем в сфере туризма:

— В Карабахе большими темпами строятся современные города и поселки, создаются новые предприятия и хозяйства. Каким вы видите развитие туристического сектора?

— В прошлом году нас всех объединила борьба за возврат наших земель, патриотизм и гордость за наших военных. Но освобождение земель – это еще не все. Теперь нас должен объединить «экономический» и «культурный» патриотизм для восстановления экономики, создания нужной инфраструктуры с целью обеспечения комфортного проживания населения. И все это базируется на современных технологиях. И сейчас самое время подумать – что можно сделать для развития туризма в Карабахе. И сделать также как и все, что там делается, с умом и надолго. На мой взгляд, нужно планировать развитие нескольких видов туризма сейчас, на ранней стадии. И это может быть учтено при общем планировании инфраструктуры региона.

Уже сейчас нужно обозначить при планировании инфраструктуры площадки, где будут построены гостиницы, санатории, кемпинги. Определить зоны, где можно будет организовать активные виды туризма – трекинг, хайкинг, конные маршруты. По моему мнению, не стоит планировать горно-лыжные комплексы, учитывая изменения климата. Иначе придется ставить установки для искусственного снега, а это повлечет за собой увеличение стоимости, лишние расходы на электроэнергию, что оказывает негативное влияние на природу.

— Какие локации в Карабахе желательно развить в первую очередь?

— Могу выделить несколько таких локаций. Первая – это Кяльбаджарский район. Здесь можно создать один из крупнейших современных курортов не только Азербайджана, но и всего региона. В начале 70-x годов прошлого века в Исти Су находились санаторий и завод по розливу минеральных вод мощностью до 20 млн бутылок в год. Ежегодно здесь лечилось около 50 тысяч человек. Помимо бальнеологического санатория, здесь можно создать климатические санатории. Применять для лечения ванны и лечебные чаи, используя различные травы, апитерапию, терренкур, физиотерапию, нутрициологию и т.п. В пользу развития лечебного туризма нужно сказать, что это один из редких видов туризма, который меньше всего оказывает отрицательное воздействие на окружающую среду и местное население.

Вторая – это Физулинский район. Здесь можно создать интересные музеи под открытым небом, аналогичные Гобустанскому. Для этого нужно восстановить археологические раскопки Гаракепек близ города Физули и Азыхскую пещеру. Площадь пещеры дает возможность организовать музей, частично непосредственно в самой пещере. Это может быть большим интерактивным шоу.

И третья — особый город для каждого из нас, а в будущем и для туристов, это, конечно же, Шуша — культурная столица Азербайджана. Каждый дом, каждая улица, каждый экскурсионный объект должен показать не только иностранным гостям, но и нашему молодому поколению, что в этом городе сосредоточены образцы нашей духовной культуры, ген нашей самобытности и культуры предков. Здесь уже восстановлен мавзолей Вагифа, восстанавливаются дома-музеи Узеира Гаджибекова и Бюльбюля. Наверное, нет на земле другого места, которое дало так много деятелей искусства, литературы и музыки. И само собой напрашивается создание здесь музея, посвященного народной музыке, мугаму. Это может быть также интерактивный музей, аналогичный музею народных музыкальных инструментов, действующий в культурном центре имени Г.Алиева.

Нужно отметить, что город Шуша, по своему расположению, находится в уникальном месте. Здесь можно было бы создать небольшие климатические санатории высокого уровня. Недаром, еще в советское время было подчеркнуто, что климатические условия для лечения здесь идентичны, а по некоторым показателям лучше, чем в Давосе или Кисловодске.

— Когда, по вашим прогнозам, Карабах сможет встретить первых туристов?

— Можно сказать, что первые туристы уже посетили некоторые регионы Карабаха. Это наши деятели культуры, журналисты, представители международных организаций. Недавно представители туристических компаний посетили Агдам. Все эти поездки были осуществлены с ознакомительной целью. Сложнее ответить на вопрос — когда начнется массовый плановый туризм в Карабах. И здесь главный показатель — не создание условий для проживания и работы – все идет с большой скоростью и большим размахом, что можно сравнить с эпохальными стройками Советского Союза. Все упирается в вопросы безопасности. Мы все черпаем новости из официальных источников. И если пишут, что строительство какого-либо объекта закончится к определенному сроку, то мы понимаем, что так и будет. Но мы должны понимать, что очень трудно запланировать полное разминирование территорий. Поэтому с этим прогнозом нужно быть осторожным. Наверное, поездки в Шушу можно будет организовывать с лета следующего года.

— Большой интерес к Карабаху, и это понятно, есть и у граждан Азербайджана. Какой вид туризма, на ваш взгляд, будет интересен местным путешественникам?

— После создания санаторно-курортных комплексов – это, конечно же, лечение, а учитывая постковидное состояние, еще и общеукрепляющие процедуры. Но, в первую очередь, нас будет интересовать наше историческое и культурное наследие. Это будут экскурсионные поездки в Шушу, Азыхскую пещеру и другие историко-культурные объекты. В дальнейшем, наша молодежь сможет участвовать в пешеходных и конных турах, путешествовать по региону самостоятельно.

— Какие маршруты можно будет разработать для туристов, которые ограничены во времени и предпочитают увидеть многое за небольшой срок?

— Это, конечно же, одно- или двухдневные поездки. Для жителей ближайших городов, особенно для школьников, можно организовать однодневные экскурсионные поездки в города Шуша или Агдам, а в дальнейшем — и другие города и музеи региона. Интересно будет также посетить сельскохозяйственные предприятия нового типа. А для жителей Баку, Сумгайыта и других городов, можно организовать двухдневные экскурсионные туры с проживанием в местных гостиницах.

— И в заключение нашей беседы хочу спросить о ваших прогнозах на будущее…

— Это скорее мечта о том, чтобы в скором времени мы восстановили в Ханкенди Хан баглары, Хан булагы, и начали водить туда туристов.