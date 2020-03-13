Когда все правители были незаменимы или чем интересен «Элбасы» для постсоветских стран

Бывший казахстанский президент Нурсултан Назарбаев является весьма интересным политиком. Дело даже не в том, что ему удалось долго продержаться у власти, нет, политических долгожителей хватает не только в центрально- азиатском регионе, но и в мире.

Довольно богатый и очень поучительный исторический опыт разных стран показывает, что в некоторых случаях политическое долголетие обеспечивается не за счет хороших качеств политика –мир не раз был свидетелем подобных обстоятельств во время политического заката очередного политического «невезучего».

Тогда, а в чем же, собственно говоря, заключается привлекательность казахстанского лидера? Пожалуй, Элбасы Нурсултан Назарбаев может быть интересным прецедентом для лидеров постсоветских стран, и то для некоторых.

Например, у него в свое время могли бы поучиться лидеры современной Украины. Но парадоксальность ситуации в том, что казахский лидер оказался весьма привлекательным субъектом для российских политиков и политологов.

Можно было подумать, что их больше привлекает назарбаевская концепция «Национальная независимость, суверенитет и геополитические амбиции в безопасных пределах».

Нет, если российские политики, дипломаты или военные приняли бы эту концепцию казахстанского лидера, теперь против России не были бы применены экономические и политические санкции, наверное, российское государство было бы западного образца, страна еще в далекие 90 -е годы приняла бы настойчивые приглашения стать членом НАТО, и не требовала бы для себя особый статус, а внутренний политический климат страны был бы более умеренным…

Но ничего подобного нет: россияне, точнее политики и дипломаты считают, что их страна правильно поступила, став не союзником, а противником НАТО, правильно поступила, аннексировав Крым и Восточную Украину, и государство проводит правильный курс в отношении других постсоветских стран и т.д.

Тогда вновь спрашиваем: чем же интересен казахстанский лидер россиянам? Не поверите, ответ лежит на поверхности: исключительно благодаря модели трансфера власти! Сейчас россияне, политики, дипломаты и военные заняты только одной проблемой: как бы продлить власть Путина? Даже, выходит, что между самим Путиным и его народом существует серьезное разногласие; народ в отличие от Путина требует продления его власти!..

Мы на днях стали непосредственными свидетелями подобного маскарада из трансляции заседания Государственной Думы, где обсуждались новые конституционные поправки.

Вроде, Путин не хочет вновь стать ни президентом, ни председателем Государственного Совета. Но народ хочет, настойчиво просит и приглашает теперешнего президента не бросать его на произвол судьбы!..

Наверное, внимательный читатель уже уловил определенную иронию в наших словах. Да, может мы и сильно иронизируем по поводу последней политической суматохи в России, но не странно ли, что в этой стране все правители были незаменимыми? Теперь известно, что в свое время Леонид Брежнев не раз хотел подать в отставку, но ЦК и Политбюро этого больного и почти что невменяемого человека считали «незаменимым»!

Иной раз говорят, что незаменимых людей нет, но почему –то этот критерий не распространяется на некоторых правителей. Часть людей в России еще помнят похороны Сталина. Судя по их воспоминаниям, огромная, многомиллионная толпа безумствовала, все думали, что наступил конец, т.к. опять же «народ» не видел без Сталина будущее страны! Но что потом случилось? Вроде бы, ничего, — даже жили относительно лучше, чем при Сталине, по крайней мере, уже репрессивных кампаний и массовых лагерей для политзаключенных не было…

То же самое можно сказать и про Путина. Безусловно, он талантливый политик, но не более – вдобавок, не настолько талантлив, чтобы не было ему замены. Думается, что лучшим примером в этом контексте, даже достойным подражания примером, может быть случай с Черчиллем. Он был человеком, победившим фашизм, но англичане по окончании войны не проголосовали за него!

Когда его окружение начало винить и упрекать за это английский народ, тот сказал, что пренебрежительное отношение к своим великим сыновьям есть свойство великих народов. Нет, англичане вовсе не забыли заслуги Черчилля. Но все же решили, что новую, послевоенную жизнь лучше начинать с новым политическим лидером…