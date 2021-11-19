Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд отчитался о миллионах, выделенных на ипотечное кредитование. Однако в экспертных кругах уверены – приведенных сумм для решения назревшей в Баку жилищной проблемы недостаточно.

По данным структуры, с начала ее основания 36 228 заемщиков получили 1 956,274 млн манатов долгосрочных кредитов на покупку жилья. Кроме того, фонд предоставил 234,128 млн манатов на гарантию по бизнес-кредитам. В довесок прочему 1 150 квартир были реализованы путем сдачи в аренду с правом выкупа.

Опрошенные # аналитики рынка недвижимости считают, что приведенные суммы подобны капле в море. Многие годы жилищная проблема в нашей столице усугубляется приростом населения. Правительство пытается решить ее в рамках проектов социального жилищного строительства, но отстроенных метров не хватает.

И это объяснимо. Столица урбанизирует в условиях оттока населения из регионов в города. Естественно, главный город страны в сложившейся ситуации становится центром притяжения, куда стекаются в поисках работы, учебы и просто лучших условий жизни жители различных уголков Азербайджана. Как следствие — спрос значительно превысил предложение.

Ведь если вспомнить, даже на волне строительного бума, который приходился у нас на 2005 – 2017 годы, количество отстроенных квартир не дотягивало до возросших потребностей горожан, поскольку темпы прироста населения превосходили объемы строительства. На это указывают даже сухие цифры. За отчетные годы прирост населения страны достиг 29%, тогда как количество жилищного фонда увеличилось на 21%. Причем, как это ни странно, проблема с дефицитом жилья в сельской местности обстояла даже острее. Скажем, на 1000 сельских жителей приходилось всего 170 единиц жилья, тогда как в городах сей показатель выше – 204 квартиры на тысячу человек.

Интересный факт — самый низкий показатель количества жилья на душу населения был зарегистрирован в Тертерском районе Азербайджана — 14 кв. метров, а наиболее высокий в Абшеронском районе — 24 кв. метров.

Как успел догадаться въедливый читатель, статистика в данном случае однобока, поскольку не учитывает главного – индивидуальное жилищное строительство составляет сегодня львиную долю нашего жилищного фонда. В большинстве своем частные дома, которые граждане строят своими силами, не могут избавиться от клейма «незаконных», и официальная отчетность обходит их стороной. Но в условиях дефицита и высоких цен на квартиры именно частное строительство единственный выход из ситуации. По данным официальной статистики, в селах проживают 4.6 млн. человек. При этом на сельскую местность приходится всего 829 тыс. квартир. В городах насчитали 5.2 млн. населения и 1.1 млн. жилых единиц.

Все это показатель не столько дефицита жилья, сколько серьезных масштабов неучтенного жилищного фонда в нашей республике. Иначе пришлось бы констатировать факт существования миллионов бездомных, а это, разумеется, отнюдь не так. Специалисты рынка недвижимости насчитали до полумиллиона, а то и больше домов, не значащихся в реестре недвижимости.

По словам генерального директора консалтинговой компании MBA Ltd Нусрата Ибрагимова, сегодня решается проблема не прошедших государственный прием многоэтажных зданий. Для этого в позапрошлом году был подписан указ главы государства об упрощении выдачи разрешения на эксплуатацию многоквартирных зданий, призванный поставить точку в многолетних проблемах жильцов таких домов.

Эксперт полагает, что после этого дойдет очередь и до частных построек: «Информация по количеству незаконного жилищного фонда поступает различная – от 500-700 тысяч, а то и миллиона. Насколько мне известно, инвентаризация незаконно отстроенных домов завершилась и данные представлены правительству. Сейчас предстоит подсчитать, во сколько обойдется регистрация или же перенос таких домов в другие, подлежащие для жилищного строительства места. Нужно определиться, какие дома подпадут под проекты, что перенесут из запретных зон или оставят, подготовить смету, согласовать эти вопросы со всеми министерствами и комитетами».

По свидетельству специалиста, на это требуется время и средства, нужно просчитать координаты, произвести замеры, внести такие дома в электронную карту и составить кадастр. Словом, работа предстоит нешуточная и только по итогам ее можно говорить о масштабах дефицита жилищного фонда.

Другой аналитик, исполнительный директор Ассоциации риелторов Эльнур Азадов не сомневается в растущей за последние годы остроте жилищного вопроса в Баку. Причиной этого наш собеседник назвал приостановку пилотных проектов жилищного строительства, которые стартовали пять лет назад в рамках правительственного решения №86. С передачей разрешительных функций Государственному комитету архитектуры и градостроительства и ужесточением требований работы в этом направлении зашли в тупик.