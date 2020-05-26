Книжный бизнес нуждается в поддержке государства

Книги в нашей стране читают реже, чем в советское время, а больше проводят времени в интернете и за просмотром телевизора. Те же, кто читают, все чаще предпочитают бесплатный электронный вариант или покупку старых печатных изданий. Приобретение новых книг стало удовольствием не из дешевых, потому и до пандемии их покупали не многие. Сейчас и вовсе число покупателей значительно уменьшилось, так как у людей сократились доходы. Потому этот бизнес переживает тяжелые времена.

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев считает, что отечественному книжному бизнесу нужно как минимум 6 месяцев, чтобы прийти в себя. Больше покупателей будет, когда студенты и школьники вернутся к занятиям в новом учебном году.

«Многие книжные магазины уже открыты, но я пока не замечал в них покупателей, людям сейчас не до книг. Государство оказало помощь, сделало все, что было в его силах, в остальном предпринимателям придется рассчитывать на себя. У государства же есть много других, на сегодняшний день более значимых для экономики страны, задач»,– поделился он с #.

По его словам, в карантине у людей было больше времени на чтение, но согласно его мониторингу соцсетей, чаще всего книгами интересовались те, у кого есть несовершеннолетние дети, а также люди одинокие. При этом, в интернете стало больше объявлений о том, что хотели бы бесплатно взять книги, которые не нужны их нынешним владельцам.

Экономист Натиг Джафарли отметил, что давно назрел вопрос о том, чтобы книги не облагались налогом на добавленную стоимость.

«18% НДС на книги — это много, хотелось бы, чтобы правительство над этим задумалось. Данный вопрос обсуждался и до пандемии, но сейчас он особенно актуален. Как-то еще помочь книжному бизнесу вряд ли сейчас будет реально, а это сделать можно и нужно»,– считает экономист.

Отметим, что и в России в связи с пандемией подняли вопрос о снижении или отмене НДС на книги.

Так, как сообщает forbes.ru, по мнению совладельца ИД «Поляндрия» Дарины Якуниной, до конца 2020 года НДС на детские книги необходимо довести до 0% (сейчас 10%), на взрослые — 10% (сейчас 20%), что поможет многим удержать цены на текущем уровне и просто выжить и продолжать работать, создавая рабочие места, и издавать книги.

Владелица сети книжных магазинов «Али и Нино» Нигяр Кочарли рассказала #, что в нашей стране и до пандемии дела в книжной индустрии шли неважно. Общее число магазинов в Азербайджане – 300, а это, по ее словам, очень мало для нашей республики, их должно быть в разы больше. Основной покупатель книг– молодые люди от 18 до 30 лет вопреки устоявшимся стереотипам о том, что молодежь не читает книги, а если и читает, то выбирает электронный вариант.

«Если говорить о сегодняшней ситуации, то пандемия нанесла большой ущерб книжному бизнесу. Например, у нас семь книжных магазинов, из которых 4 находятся в моллах и до сих пор не работают. Да и остальные долгое время не функционировали. У нашей книжной сети есть сайт, где покупатели могут приобрести интересующие их книги, и онлайн продажи за время самоизоляции выросли. Люди в карантине стали больше читать книги о психологии, мотивации, в изоляции им хотелось чего-то положительного, позитивного. Но онлайн продажи не составляют даже 1/3 от обычного объема продаж» – говорит она.

В итоге, книжная сеть оказалась в минусе, а ведь надо было платить зарплату работникам при существенно снизившихся продажах. У всех сейчас тяжелое материальное положение, и книга не является предметом первой необходимости в отличие от продуктов питания, потому покупать их стали заметно меньше. Сегодняшняя экономическая ситуация, по словам Кочарли, может быть только началом и продлиться довольно долго.

Были выплаты от государства, за что она выразила благодарность, но выплаты покрыли лишь часть убытков.

«Сейчас мы работаем над привлечением покупателей, в том числе посредством скидочных акций. В магазинах соблюдаются все правила санитарной безопасности, ведь карантин еще не завершен. Делаем доставку книг, что позволяет покупателям не выходить лишний раз из дома и не подвергать себя рискам», – рассказала она.

Как говорит Кочарли, ее книжная сеть устояла, однако многие книжные магазины обанкротились. Она подчеркнула, что книжный бизнес нуждается в помощи государства.

«Сейчас мы платим тот же НДС, что и все, хотя во многих странах печатная продукция НДС не облагается, или облагается по минимуму. По этому поводу, – рассказывает Кочарли, – представители книжного бизнеса обращались к правительству, но нас, к сожалению, пока не услышали. Хотелось бы, чтобы государство поддержало нас льготным налогообложением, а желательно вообще освободило от всех налогов хотя бы на ближайшие полгода».