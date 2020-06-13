КНДР заявила о потере доверия к властям Южной Кореи

КНДР утратила доверие к властям Республики Корея и предупредила, что Сеул ожидают «прискорбные и мучительные времена» в связи с конфликтом вокруг распространения южнокорейской стороной агитационных листовок. Об этом, как передает ТАСС, говорится в заявлении заведующего отделом Единого фронта ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Чжан Гым Чхоля, которое опубликовало в пятницу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Нынешнее положение дел вдребезги разбило доверие к южнокорейским властям, которое мы всерьез старались питать, — подчеркивается в документе. — Мы больше не хотим сидеть за одним столом с таким партнером по переговорам, который много говорит, но на практике не делает ни одного шага вперед».

Как отметил Чжан Гым Чхоль, несмотря на призывы властей КНДР, ряд представителей южнокорейской стороны «не прекращает оскорбления и клевету на высшее руководство народной республики». При этом, по информации Пхеньяна, представители оппозиционных партий Республики Корея заявили о намерении «продолжать разбрасывать агитационные листовки 15 и 25 июня». «Отныне власти Южной Кореи ожидают действительно прискорбные и мучительные времена», — резюмировал заведующий отделом Единого фронта ЦК ТПК.

КНДР с 9 июня заблокировала все линии связи с Южной Кореей в ответ на отправку южнокорейской стороной на Север агитационных листовок. В частности, были отключены все телефоны в постоянном межкорейском офисе связи, включая коммуникационный канал между военными Севера и Юга, а также горячую линию руководства двух стран, соединявшую здание ЦК ТПК и резиденцию президента Республики Корея.